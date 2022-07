Colonne pas digne – Shaw Local

J’ai été absolument choqué et dégoûté que le Northwest Herald ait jugé bon de publier une chronique de Scott Reeder faisant la promotion de la consommation de chevaux. Alors l’écrivain est allé en Islande et a mangé du cheval mort. Qu’est-ce que cela a à voir avec le comté de McHenry ? Qu’est-ce que cela a à voir avec la banlieue nord-ouest ? Je peux répondre à cela : Rien.

Cela n’appartient pas à notre journal local. Nous ne mangeons pas de chevaux ici aux États-Unis et pour une bonne raison. Les chevaux ont des siècles d’histoire en tant qu’animaux de compagnie pour les êtres humains, et non en tant qu’animaux destinés à l’alimentation. L’auteur de l’article a oublié de mentionner les preuves documentées que les chevaux souffrent énormément dans les abattoirs et qu’ils sont pleins de produits chimiques provenant de vermifuges et de vaccins qui rendent leurs restes dangereux à ingérer. Il est atroce de suggérer que la fermeture des abattoirs de chevaux dans l’Illinois est une mauvaise chose.

Pourquoi le Northwest Herald ferait-il la promotion de l’idée écœurante de manger du cheval mort alors qu’il pourrait plutôt se concentrer sur des articles plus pertinents impliquant des équidés qui se rapportent réellement à notre région ? Au lieu de promouvoir la consommation de chevaux avec une photo géante d’un morceau de cheval mort rôti, pourquoi n’avez-vous pas plutôt publié un article sur le sauvetage des chevaux ? Ou des histoires de bien-être sur la façon dont les chevaux aident les humains à devenir de meilleurs humains ? Et si on favorisait l’adoption des chevaux ? Quelle est la prochaine étape ? Un article sur le plaisir de cuisiner et de manger des chiens et des chats ? Rassemblez-vous, Northwest Herald.

Heather Rohde

Lac de cristal