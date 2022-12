COLONNE : Non ne veut pas dire Pas maintenant ou Peut-être plus tard

Un certain nombre de messages contextuels ennuyeux en ligne m’ont fait réfléchir au consentement et à ce qu’il signifie.

L’autre jour, alors que j’étais sur un site Web, on m’a demandé si je voulais m’abonner aux notifications et aux mises à jour. Je ne pouvais pas dire non. Un autre site Web m’a offert une remise de 20 % sur un abonnement payant. Encore une fois, je ne pouvais pas dire non. Et sur une application que j’utilise, on m’a demandé de m’inscrire à un programme de récompenses. Encore une fois, je ne pouvais pas dire non.

La raison pour laquelle je ne pouvais pas dire non était qu’il n’y avait aucun moyen pour moi de le faire. Les choix comprenaient “Pas maintenant” ou “Peut-être plus tard”. Un simple “Non” n’était pas inclus.

Si je clique sur l’un de ces choix, je peux continuer sur le site ou l’application. Mais ensuite, dans quelques jours ou peut-être la prochaine fois que j’ouvrirai l’application ou que je visiterai le site, le même message réapparaîtra. Encore une fois, il me reste les deux mêmes options si je ne veux pas m’abonner ou m’inscrire aux notifications.

Jusqu’à récemment, je n’avais pas beaucoup réfléchi au libellé de ces popups. Je pourrais cliquer sur l’une des options et continuer mon chemin. Ce n’était rien de plus qu’un ennui mineur. Cette fois, cependant, quelque chose dans le message a attiré mon attention.

“Pas maintenant” et “Peut-être plus tard” n’expriment pas ce que je veux. En termes simples, je dois être en mesure d’indiquer si je ne souhaite pas que mon nom figure sur une liste de diffusion, passer de la version allégée à la version complète d’un abonnement ou déverrouiller toutes les fonctionnalités d’une application.

Le libellé me ​​permettait de donner mon consentement si je voulais les fonctionnalités supplémentaires, mais pas de refuser le consentement. Le mieux que je pouvais faire était de retarder.

Cela envoie un message inconfortable. Le droit d’accepter une offre devrait également inclure le droit de refuser l’offre.

Le mot “Non” est l’un des mots les plus importants de la langue anglaise. « Non » est une façon de refuser quelque chose d’indésirable, d’inutile ou d’inconfortable. Il y a quelque chose de permanent dans ce simple mot.

Sélectionner “Pas maintenant” ou “Peut-être plus tard” signifiait que j’étais prêt à revoir l’offre… et encore… et encore.

Si je ne voulais pas voir les messages répétitifs, les seuls choix qui s’offraient à moi étaient de m’abonner ou d’abandonner complètement le site ou le service.

Il n’y a rien de nouveau à ne pas tenir compte du mot “Non”.

Il n’y a pas si longtemps, on disait que dans un pays, quand une femme disait « Non » aux avances d’un homme, elle voulait dire « Peut-être », et quand elle disait « Peut-être », elle voulait dire « Oui », ce qui est ridicule. Avec cette prémisse, comment était-il possible pour une femme de faire comprendre qu’elle refusait des avances non désirées ?

Ce stéréotype aurait dû être considéré de mauvais goût dès le départ.

Depuis au moins les années 1980, il y a eu des campagnes « Non, c’est non », soulignant l’importance du consentement.

L’une de ces campagnes posait la question : « Quelle partie de Non ne comprends-tu pas ? »

Je n’ai pas entendu la réplique « Non, peut-être et oui » depuis longtemps, et j’espère que cela signifie que les choses changent pour le mieux.

Pourtant, le libellé des publicités contextuelles m’a amené à me demander si les messages sur le consentement ont eu un impact réel.

Si une entreprise me demande d’accepter une offre, j’ai également besoin d’avoir le choix de dire “Non” à l’offre. “Peut-être plus tard” n’est pas assez bon.

