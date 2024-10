COLONNE : L’un des meilleurs peintres du Canada est né à Orillia

Franklin Carmichael a grandi sur Scott Street et a travaillé dans l’usine de voitures de son père dans le département de peinture avant de devenir peintre du Groupe des Sept.

Ce qui suit a été soumis par le personnel du Musée d’art et d’histoire d’Orillia (OMAH).

Même si la plupart des Canadiens connaissent le Groupe des Sept, de nombreux Orilliens oublient que l’un des artistes les plus célèbres est né ici même, à Orillia.

En 1890, au 55 Scott St., le jeune Franklin Carmichael est né au monde. Il semble que dès son plus jeune âge, la mère de Carmichael, Susannah Eleanor Smith, ait reconnu le potentiel artistique de son fils.

Les archives montrent qu’au début de la vie de Carmichael, il était occupé à travailler dans l’usine de voitures de son père. De nombreuses voitures, sinon toutes, construites par Orillia Wagon and Sleigh Works de David Graham Carmichael seraient passées sous les yeux de Franklin alors qu’il devenait chef du département de peinture de l’usine avant de se lancer plus loin dans la profession de peintre.

Cela ne veut pas dire que Carmichael a été contraint de supprimer ses capacités artistiques. Au contraire, il avait été sous la tutelle du révérend Richard Greene, qui dirigeait l’Orillia Sketch Club. Il est très possible que Greene ait encouragé Carmichael à poursuivre son art plus loin, et c’est exactement ce que le jeune Carmichael a fait peu de temps après.

En 1911, le père de Carmichael vend l’usine de voitures et Franklin déménage à Toronto pour travailler comme designer. Neuf ans après son déménagement, le célèbre Groupe des Sept est formé.

La fondation de ce groupe marque l’émergence de la plupart des peintures de Carmichael, en particulier celles représentant les belles couleurs automnales qui caractérisent le comté de Simcoe à cette période de l’année.

Comme les membres du Groupe des Sept aimaient peindre en extérieur, ils avaient besoin de quelque chose pour transporter leurs fournitures. Ce sac vert a été utilisé par Franklin Carmichael pour transporter ses fournitures d’art lors de nombreuses expéditions en Ontario, capturant le paysage.

On peut imaginer l’artiste traversant le paysage accidenté du centre et du nord de l’Ontario, à la recherche de la vue automnale parfaite à peindre, avec ce sac en bandoulière.