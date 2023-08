COLONNE : L’évacuation était dans mon esprit pendant la saison des incendies de 2003

Comment ferais-je une évacuation ? C’était une question qui dominait mes pensées il y a 20 ans, pendant la saison des feux de forêt de 2003.

Ma première femme était très malade cette année-là. Elle avait reçu un diagnostic de cancer cinq ans plus tôt et sa santé et sa force s’étaient détériorées depuis. À la mi-août et en septembre, au plus fort de la saison des incendies dans l’Okanagan, elle ne pouvait plus marcher sans aide.

Je me demandais comment je pouvais la faire descendre en toute sécurité un escalier et à la porte si nous devions partir à court préavis. Avec un peu de temps, cela aurait été possible, mais si nous n’avions eu que quelques minutes pour quitter la maison, j’aurais eu besoin d’aide.

Il y avait une réelle possibilité d’évacuation cet été-là.

La saison des feux de forêt de 2003 a été l’une des pires de l’histoire de la Colombie-Britannique. Bien que le nombre d’hectares brûlés n’ait pas été aussi important qu’au cours des années suivantes, des incendies ont brûlé cette année-là à proximité de zones peuplées, mettant des vies et des habitations en danger.

Des centres d’évacuation ont été mis en place rapidement dans les zones touchées, mais l’accès au centre aurait été difficile.

Cela se passait pendant une année de sécheresse. Les conditions étaient sèches et une étincelle, un mégot de cigarette ou un tuyau d’échappement chaud d’un véhicule pouvait enflammer les herbes amadoues.

Le 30 juillet, l’incendie de forêt de McLure a commencé, à la suite d’un mégot de cigarette négligemment jeté. Ce feu était près de Barrière, au nord de moi, et pendant que je regardais les reportages, le danger près de moi ne semblait pas imminent.

Puis, le samedi 16 août, tout a changé lorsque l’incendie du parc de l’Okanagan Mountain s’est déclaré. Nous rendions visite à des parents à Kelowna. C’était la dernière fois qu’elle pouvait quitter la maison, et même pour ce voyage, aller et venir de la voiture demandait beaucoup d’efforts.

Le feu était visible sur notre route vers Kelowna et l’odeur de fumée imprégnait l’air. En route vers Kelowna, je pensais que le feu serait maîtrisé et que les équipes de lutte contre les incendies le maîtriseraient bientôt. Cela ne s’est pas produit. Malgré tous les efforts des équipes de lutte contre les incendies de forêt, l’incendie a continué de se propager et, le soir, il a illuminé le ciel de l’autre côté du lac depuis West Kelowna.

L’incendie a atteint une superficie de 25 600 hectares. Plus de 33 000 personnes ont été évacuées et 238 maisons ont été perdues ou endommagées à la suite de l’incendie.

Alors que les équipes de pompiers s’efforçaient de ralentir la propagation de l’incendie du parc de la montagne Okanagan, d’autres incendies plus petits commençaient également. Avec chaque nouveau rapport d’incendie de forêt, je continuais à réfléchir à la façon de procéder à une évacuation.

La saison des incendies de 2003 ne ressemblait à rien de ce que j’avais vécu dans le passé. Les conditions extrêmement sèches cette année-là signifiaient qu’un petit incendie de forêt pouvait rapidement devenir ingérable.

Le pire de la saison des incendies de forêt était passé fin septembre et ma première femme est décédée quelques semaines plus tard, en octobre.

Aujourd’hui, la vie est différente. J’aurais beaucoup plus de facilité à gérer un ordre d’évacuation dans ma maison aujourd’hui qu’il y a 20 ans.

Cependant, d’autres dans la province vivent ce à quoi je faisais face il y a deux décennies. Cette année, la Colombie-Britannique connaît sa saison de feux de forêt la plus destructrice jamais enregistrée. Des ordres d’évacuation et des alertes ont été émis pour de nombreuses régions de la province. Il y a des familles et des couples où une ou plusieurs personnes ont une mobilité réduite ou font face à des problèmes de santé importants. Les gens réfléchissent maintenant à leurs plans d’évacuation, tout comme je le faisais alors.

La saison des incendies de forêt de 2003 appartient maintenant au passé. Je ne fais pas face aux conditions auxquelles je faisais face il y a deux décennies.

Alors que les incendies de forêt brûlent, en particulier dans les zones proches de chez moi, les souvenirs de ce terrible été persistent encore.

John Arendt est le rédacteur en chef de Summerland Review.

Histoire des incendies de forêt en Colombie-BritanniqueColumnishistory