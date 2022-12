COLONNE : La magie de Noël n’est pas si incroyable, n’est-ce pas ?

Je m’efforcerai toujours d’être sur la belle liste du Père Noël, pour la seule raison que je l’adore et tout ce qu’il représente.

Et non, pas les versions cinématographiques modernes qui ont vu la fable du Père Noël adaptée encore et encore. Pas Tom Hanks beuglant d’un traîneau dans une animation effrayante, et pas Tim Allen gaffant tout en essayant d’être un meilleur père.

Je suis amoureuse de la version que j’ai connue dans ma jeunesse. Le mythe du don et de la gentillesse d’un homme qui semblait si probable, et vraiment si sympathique, qu’il est devenu très réel pour moi.

Je pouvais vraiment imaginer qu’il était une fois une personne si émue d’aider les enfants, les plus vulnérables, qu’il leur laissait des cadeaux la nuit. Comment cela pourrait-il ne pas être vrai ? Comment chaque petit village pourrait-il avoir le même mythe, avec tant de similitudes, et qu’il n’y ait pas un ruban cramoisi de vérité les liant tous ensemble ?

Comme vous pouvez probablement le supposer, mon esprit d’enfance s’est rapidement révélé être imaginatif à la base. Comme ma mère nous lisait des histoires de Kris Kringle, je pouvais imaginer des villages froids d’Europe du Nord prendre vie sur la page. Je pouvais imaginer un homme vêtu d’une robe drapée rouge foncé, sa barbe blanche coulant jusqu’à son ventre, son panier de friandises devenant plus léger alors qu’il travaillait rapidement en laissant des chocolats derrière lui.

Alors que voler des rennes, une usine de jouets arctiques, des elfes et parcourir le monde en une nuit sont tous des fils fantastiques de l’histoire que j’ai appréciée avec un clin d’œil complice, le personnage principal était tout ce qui comptait pour moi.

Je n’avais pas besoin d’être incité à croire à la magie de Noël. Je savais juste que cela existait et que cela se produirait dans ma propre maison.

Je croyais au bien des gens, et donc le Père Noël était vrai. Je ne connaissais pas encore des mots comme bienveillance ou philanthropie. Mais je savais que c’était aussi bon de donner des choses que de les recevoir. J’adorais créer des choses pour les membres de ma famille, j’ai même insisté un an pour que ma mère envoie ma terrible pâtisserie maison à mon père dont je me suis séparé.

Ces jours-ci, plusieurs décennies plus tard, cela me réchauffe le cœur de savoir que quelqu’un a passé du temps à penser à moi. Peu importe le cadeau.

Et de même, je pense profondément et sérieusement à mes dons pour les autres. Ce n’est pas que je recherche le cadeau parfait – je crois que cela n’existe pas. Mais le fait de donner nous offre une chance de contempler nos proches, de penser à leur vie quotidienne et de nous demander ce qui les rendrait meilleurs d’une manière ou d’une autre. Cela nous donne le temps de réfléchir à la façon dont nous les chérissons, et à ce qu’ils signifient pour nous, et à quel point nous nous sommes connectés au cours de l’année, ou non.

Alors que je travaille dur pour rester sur la belle liste, j’ai une longue liste qui comprend mes enfants, ma famille et quelques amis proches. Ces dernières semaines, j’ai pris le temps de réfléchir à nos relations, de me connecter avec elles et de les aimer. Nous avons davantage parlé au téléphone, magasiné ensemble, partagé des repas, fait des plans et évoqué des souvenirs.

Mes enfants adultes et moi avons contribué à un programme de paniers en choisissant des ensembles LEGO que nous aimons. Ces cadeaux seront offerts aux enfants qui ne recevront peut-être rien d’autre le matin de Noël. Nous espérons qu’ils finiront par avoir des enfants qui continueront à croire au Père Noël, ce qui signifie bien sûr croire au bien des gens.

Je peux dire avec autorité, en tant que vrai croyant, qu’il n’y a pas de plus grand cadeau pour un enfant.

Joyeux Noël, et j’espère que vos vacances seront remplies de moments d’histoires, de souvenirs et peut-être même d’un peu de magie.

