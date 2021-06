Un débat intense a éclaté ces derniers jours au sujet des campagnes « Annuler la fête du Canada », plusieurs Canadiens affirmant que l’organisation de feux d’artifice et de fêtes serait sourde à un ton à un moment où la réalité des charniers et l’impact du tristement célèbre système des pensionnats commencé à s’installer.

Un certain nombre de manifestations et de veillées sont organisées sous le hashtag viral #CancelCanadaDay en solidarité avec les communautés des Premières Nations dans les provinces du Canada, y compris la Colombie-Britannique, où les restes de ce que l’on pense être 215 enfants ont été retrouvés dans une ancienne école le mois dernier.

Après un mois de chagrin et de colère face à cette découverte, la révélation la semaine dernière d’environ 751 tombes anonymes sur un autre site d’anciennes écoles de la province de la Saskatchewan a ajouté à la morosité nationale.

« Nous ne célébrerons pas les terres indigènes volées et les vies indigènes volées. Au lieu de cela, nous nous rassemblerons pour honorer toutes les vies perdues pour l’État canadien », a déclaré le groupe de défense des droits des autochtones Idle No More, sous la bannière duquel plus de 15 rassemblements auront lieu à l’échelle nationale.

Le groupe a déclaré que la découverte des tombes est un rappel que le Canada est un pays « qui a construit ses fondations sur l’effacement et le génocide des nations autochtones, y compris les enfants » et a exhorté ceux qui veulent « défier et perturber le colonialisme actuel du Canada » pour perturber la célébration.

Au moins 150 000 enfants autochtones auraient été retirés de force de leur famille pour fréquenter les écoles, qui ont fonctionné jusque dans les années 1990. Ils ont reçu de nouveaux noms, ont été convertis de force au christianisme et même interdits de parler leur langue maternelle.

La cofondatrice d’Idle No More, Sheelah McLean, a déclaré qu’une cinquantaine de villes et villages du Canada avaient décidé d’annuler les événements prévus pour la fête du Canada. « par respect pour le chagrin que vivent les peuples autochtones. » Elle a également dit que toutes les autres villes et villages « devrait emboîter le pas. »

Cependant, certains utilisateurs de médias sociaux ont exprimé leur scepticisme quant au niveau d’engagement des villes à « annuler la fête du Canada », une personne suggérant que certains pourraient l’utiliser comme un « excuse pour un événement qu’ils avaient l’intention d’annuler en raison de Covid de toute façon. »

Certains pourraient se douter que les villes « annulant la fête du Canada » n’ont jamais planifié ou acheté de matériel de célébration et utilisent plutôt cela comme excuse pour un événement qu’elles avaient l’intention d’annuler en raison de la covid de toute façon. – Frank Russo (@lastofthefranks) 30 juin 2021

Dans un discours prononcé la semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a suggéré d’utiliser les vacances pour « la réconciliation, sur notre relation avec les peuples autochtones… [and] sur notre passé. Il a ajouté que cela pouvait se faire dans le respect de ces « pour qui ce n’est pas encore un jour de fête. »

Mercredi, Trudeau a déclaré que le drapeau du Parlement du Canada serait mis en berne pour honorer les vies perdues et « réfléchir à la tragédie des pensionnats indiens ». Plusieurs Canadiens accusé lui de « signalisation de la vertu » tout en ignorant les besoins réels des communautés autochtones.

Qu’est-ce qui est le plus facile ? Abaisser un drapeau et prétendre que vous vous en souciez. Ou dépenser des millions pour s’assurer que chaque communauté autochtone a de l’eau potable dans un pays avec le plus grand approvisionnement en eau douce au monde. Ce gouvernement n’est pas capable d’agir de manière significative. – Wolfred Nelson ⚜️ (@WolfredNelson) 30 juin 2021

Par contre, un tweeter mentionné Trudeau était « causant un fossé entre les Canadiens » et dit que le pays était « attaqué par un gouvernement éveillé ».

La chef du Parti conservateur de l’opposition Erin O’Toole mentionné que les injustices du passé étaient « saisi par un petit groupe de voix militantes » qui l’utilisait pour « attaquer l’idée même du Canada lui-même ».

Beaucoup réagissent à ses commentaires accusé O’Toole d’avoir un « culte » sens du patriotisme et critiqué lui pour avoir mis des sections de sa base électorale dans une frénésie en « attiser les flammes » de leur « racisme et intolérance ».

