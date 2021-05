Colonial Pipeline reprend ses activités normales après un piratage

Colonial Pipeline a remis tout son système à son fonctionnement normal et livre des millions de gallons de carburant chaque heure après qu’une attaque de ransomware a forcé la société à fermer son réseau vendredi dernier.

La société a déclaré samedi que son pipeline desservait désormais tous les marchés, notamment le Texas, la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama, le Tennessee, la Géorgie, la Caroline du Sud et du Nord, la Virginie, le Maryland, DC, le Delaware, la Pennsylvanie et le New Jersey.

La cyberattaque avait contraint l’entreprise à fermer environ 5500 miles de pipeline et provoqué des pénuries de carburant généralisées dans le sud-est et des achats de panique dans certains États.

Colonial transporte près de la moitié de l’approvisionnement en carburant sur la côte Est, y compris l’essence, le diesel, le mazout et le carburéacteur. Colonial a repris ses opérations mercredi vers 17 h HE, mais a averti que le pipeline ne serait pas entièrement fonctionnel immédiatement.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré jeudi à NBC News que Colonial avait versé près de 5 millions de dollars en rançon aux cybercriminels. On ne sait pas quand la transaction a eu lieu.

Le ministère de l’Énergie a dirigé la réponse fédérale à l’attaque – qui a été menée par un groupe cybercriminel connu sous le nom de DarkSide – en coordination avec le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Défense.

Plus de 40% des stations en Géorgie, en Caroline du Sud et en Virginie sont toujours sans carburant, selon les dernières données de GasBuddy, et 81% et 68% des stations de DC et de Caroline du Nord, respectivement, sont sans carburant.

Cependant, les stations qui ont été ravitaillées pendant la nuit pourraient ne pas encore rapporter de meilleurs chiffres, selon GasBuddy.

Colonial a déclaré qu’il investirait dans les ressources nécessaires pour maintenir des opérations de pipeline sûres et fiables.

«Depuis le début de cet incident, nous avons clairement indiqué que notre objectif était de restaurer efficacement et en toute sécurité le service de notre réseau de pipelines», a déclaré Colonial dans un tweet. « C’est ce que nous avons accompli grâce à l’engagement et au dévouement des nombreux membres de l’équipe coloniale. »

«Les membres de notre équipe à travers le pipeline ont travaillé en toute sécurité et sans relâche 24 heures sur 24 pour que nos lignes soient opérationnelles, et nous sommes reconnaissants de leur service dévoué et de leur professionnalisme pendant ces périodes extraordinaires», a déclaré la société.