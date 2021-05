Colonial Pipeline a déclaré avoir redémarré ses opérations à la suite d’une attaque majeure de ransomware qui a déclenché un arrêt à grande échelle, entraînant des pénuries de carburant, des achats de panique et des déclarations d’urgence dans les États des États-Unis.

La société a rouvert ses pipelines mercredi soir vers 17 h HE, affirmant que même si elle pompera autant de diesel, d’essence et de carburéacteur que possible, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par l’arrêt prendront du temps à se régler.

«Suite à ce redémarrage, il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d’approvisionnement de livraison des produits revienne à la normale. Certains marchés desservis par Colonial Pipeline peuvent subir ou continuer de subir des interruptions de service intermittentes pendant la période de démarrage. » Colonial a déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’il procéderait à une «Série complète d’évaluations de la sécurité des pipelines» par mesure de précaution suite à la cyber-violation.

On vient juste de raccrocher avec #ColonialPipeline PDG. Ils redémarrent les opérations de pipeline aujourd’hui à environ 17 heures. Plus à venir. – Secrétaire Jennifer Granholm (@SecGranholm) 12 mai 2021

Colonial, le plus grand réseau de pipelines du genre aux États-Unis, a été paralysé par une cyberattaque majeure le 7 mai, le FBI identifiant le groupe de hackers «DarkSide» comme les coupables probables. Les attaquants ont utilisé une tactique de ransomware commune, chiffrant les fichiers de la victime, les tenant effectivement en otage, tout en exigeant un paiement – dans ce cas des millions de dollars en crypto-monnaie.





Aussi sur rt.com

« Nous savons que cela semble simple »: le gouvernement américain dit aux citoyens de ne pas remplir les sacs d’essence







Alors que DarkSide a depuis affirmé que son objectif principal était de « faire de l’argent » et pas « [create] problèmes pour la société, » la perturbation à grande échelle de Colonial a fait exactement cela, provoquant une vague d’achats de panique à travers les États-Unis, ainsi que la hausse des prix et des pénuries dans certains États.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont frappé le sud des États-Unis le plus durement, la Caroline du Nord, la Virginie et la Floride ayant chacune émis des déclarations d’urgence cette semaine alors que plus de 1000 stations-service dans plusieurs États se tarissaient. Mercredi après-midi, 65% des stations-service de Caroline du Nord étaient sans carburant, ainsi qu’un stupéfiant 78% dans la région métropolitaine de Greenville / Spartanburg / Asheville / Anderson, selon GasBuddy, une application qui aide les automobilistes à trouver de bonnes affaires à la pompe. Il en va de même pour 44% des stations en Virginie et 43% en Caroline du Sud, alors que la moyenne nationale d’un gallon d’essence dépassait 3 $ pour la première fois depuis 2014.

Pannes d’essence par état, pourcentage de toutes les stations sans essence: AL 7% WASH DC 10% FL 11% GA 43% KY 2% MD 11% MS 5% NC 65% SC 43% TN 16% VA 44% WV 4% – Patrick De Haan ⛽️📊 (@GasBuddyGuy) 12 mai 2021

Malgré les troubles causés par l’attaque du ransomware, le siège de Colonial à Alpharetta, en Géorgie, reste sans responsable de la cybersécurité, selon une offre d’emploi publiée sur LinkedIn il y a deux mois. Si 51 personnes ont postulé pour le poste, celui-ci reste ouvert. Dans une déclaration à Reuters, la société a affirmé qu’elle disposait d’une solide équipe de cybersécurité, affirmant qu’elle avait augmenté ses dépenses informatiques de plus de 50% au cours des quatre dernières années.

«Nous nous sommes également attachés à attirer et à fidéliser des talents techniques chevronnés et de haut niveau, ainsi qu’à investir dans un certain nombre de mises à niveau de notre programme de cybersécurité». il a ajouté.





Aussi sur rt.com

Plusieurs États déclarent l’urgence, plus de 1000 pompes tombent en panne d’essence, alors que la Maison Blanche insiste sur le fait qu’il n’y a PAS de « pénurie » et blâme les « accumulateurs »







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!