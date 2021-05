Colonial Pipeline redémarre après le piratage, mais la chaîne d’approvisionnement ne reviendra pas à la normale avant quelques jours

Colonial Pipeline a redémarré ses opérations mercredi vers 17 h HE après qu’une attaque de ransomware la semaine dernière a forcé l’ensemble du système hors ligne vendredi soir. La société a toutefois averti que son pipeline ne serait pas entièrement fonctionnel immédiatement.

« Suite à ce redémarrage, il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d’approvisionnement de livraison des produits revienne à la normale », a déclaré Colonial dans un communiqué. « Certains marchés desservis par Colonial Pipeline peuvent subir ou continuer de subir des interruptions de service intermittentes pendant la période de démarrage. Colonial transportera autant d’essence, de diesel et de carburéacteur que possible en toute sécurité et continuera de le faire jusqu’à ce que les marchés reviennent. à la normale », a ajouté la société.

Peu de temps avant l’annonce du redémarrage de Colonial, le président Joe Biden avait déclaré qu’il s’attendait à de «bonnes nouvelles» de la part de l’entreprise dans les prochaines 24 heures. Il a ajouté que la Maison Blanche avait été en contact « très étroit » avec l’entreprise.

La majorité du pipeline Colonial, qui exploite la plus grande ligne de transport de carburant de la côte du golfe au nord-est, est hors ligne depuis vendredi. La société a fermé ses systèmes dans le cadre d’une mesure proactive après avoir été victime d’une attaque de ransomware par un groupe criminel connu sous le nom de DarkSide.

Le pipeline est un élément essentiel de l’infrastructure pétrolière américaine, transportant environ 2,5 millions de barils par jour d’essence, de carburant diesel, de mazout et de carburéacteur. Le pipeline s’étend sur 5 500 milles et transporte près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte Est. Le système fournit également du kérosène aux aéroports, notamment à Atlanta et à Baltimore.

Compte tenu de l’importance du pipeline, il y a eu une action rapide de Washington, dans ce que les fonctionnaires ont appelé une «réponse fédérale globale».

Le ministère de l’Énergie a dirigé la réponse du gouvernement fédéral en coordination avec le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Défense. La secrétaire à l’Énergie, Jennifer Granholm, avait précédemment déclaré que la société prendrait une décision de redémarrage d’ici la fin de la journée mercredi.

« Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve de nos services de renseignement que la Russie est impliquée bien qu’il y ait des preuves que le ransomware de l’acteur est en Russie, ils ont une certaine responsabilité pour y faire face », a déclaré lundi Biden de la Maison Blanche.

Les prix du gaz ont augmenté à la suite de l’arrêt du gazoduc, et la moyenne nationale a dépassé 3 dollars le gallon mercredi pour la première fois depuis 2014. Certaines régions du sud-est sont également à court de carburant alors que les consommateurs se dirigent vers la pompe, dans de nombreux pays. cas d’achat de panique.

