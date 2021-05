Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré jeudi que l’attaque par ransomware contre Colonial Pipeline, l’exploitant du plus grand pipeline de carburant du pays, a été un «appel au réveil» pour la vulnérabilité des États-Unis en matière de cybersécurité.

Colonial est toujours aux prises avec une attaque de cybersécurité qui a forcé l’ensemble de son système hors ligne vendredi et a provoqué des pénuries de carburant généralisées sur la côte Est. L’entreprise reprise des opérations mercredi après-midi mais a déclaré que le système ne reviendrait pas à la normale pendant plusieurs jours.

« Cela a été un appel au réveil sur la façon dont les acteurs du monde entier peuvent avoir un impact sur nous ici, à la maison », a déclaré Buttigieg lors d’une interview sur « Squawk Box » de CNBC. Il a ajouté que la réponse de l’ensemble du gouvernement au piratage avait « vraiment porté ses fruits ».

Les remarques de Buttigieg interviennent un jour après le président Joe Biden signé un ordre exécutif pour aider à renforcer les défenses américaines en matière de cybersécurité.

L’ordonnance du président appelle le gouvernement fédéral et le secteur privé à travailler ensemble pour lutter contre les «cyber-campagnes malveillantes persistantes et de plus en plus sophistiquées» qui menacent les États-Unis.

Le ministère de l’Énergie a dirigé la réponse fédérale à l’attaque en coordination avec le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et le ministère de la Défense.

Buttigieg a déclaré que la réponse comprenait des dérogations à la limite de poids pour les camions-citernes pour aider à atténuer les problèmes de pénurie, ainsi qu’une flexibilité accrue pour permettre aux travailleurs de mener des inspections manuelles.