Colonial Pipeline a payé 75 Bitcoins, soit environ 5 millions de dollars, à des pirates.

Colonial Pipeline a payé à ses extorqueurs environ 75 Bitcoins, soit près de 5 millions de dollars, pour récupérer ses données volées, selon des personnes informées de la transaction.

Le paiement est intervenu après que des cybercriminels ont bloqué la semaine dernière les réseaux commerciaux de Colonial Pipeline avec un ransomware, une forme de malware qui crypte les données jusqu’à ce que la victime paie, et menacé de le publier en ligne. Colonial Pipeline a arrêté de manière préventive ses opérations de pipeline pour empêcher le ransomware de se propager et parce qu’il n’avait aucun moyen de facturer ses clients avec ses réseaux commerciaux et comptables hors ligne.

La fermeture du pipeline de 5500 miles de la société, qui fournit près de la moitié du gaz, du diesel et du carburéacteur à la côte Est, a déclenché une crise en cascade qui a conduit à des réunions d’urgence à la Maison Blanche, une hausse des prix du gaz, des achats de panique à la pompes à essence et contraint certaines compagnies aériennes à faire des escales de carburant sur les vols long-courriers.

Le paiement de la rançon était signalé pour la première fois par Bloomberg. Une porte-parole de Colonial a refusé de confirmer ou de nier que l’entreprise avait payé une rançon.