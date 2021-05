Colonial dit que certaines parties du pipeline de carburant sont mises en ligne et vise à rétablir le service d’ici la fin de la semaine

Des réservoirs de rétention sont vus à Linden Junction Tank Farm de Colonial Pipeline à Woodbridge, New Jersey, États-Unis sur une photographie non datée.

Colonial Pipeline a déclaré lundi après-midi que certaines parties de son système étaient en cours de remise en ligne, dans le but de rétablir le service d’ici la fin de la semaine.

« Des segments de notre pipeline sont remis en ligne par étapes, conformément aux réglementations fédérales pertinentes et en étroite consultation avec le ministère de l’Énergie, qui dirige et coordonne la réponse du gouvernement fédéral », a déclaré la société dans un communiqué.

Colonial Pipeline, qui exploite le plus grand pipeline transportant du carburant de la côte du Golfe au nord-est, « a interrompu toutes les opérations du pipeline » vendredi soir comme mesure proactive suite à une cyberattaque de ransomware. Un groupe criminel de groupe criminel connu sous le nom de Dark Side était responsable de l’attaque, a confirmé le FBI.

La société a déclaré dimanche soir que certaines de ses plus petites lignes latérales entre les terminaux étaient à nouveau en ligne, mais que ses lignes principales étaient toujours fermées.

Le pipeline est un élément essentiel de l’infrastructure pétrolière américaine, transportant environ 2,5 millions de barils par jour d’essence, de carburant diesel, de mazout et de carburéacteur. Le pipeline couvre plus de 5 500 milles et transporte près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte Est. Le système fournit également du carburant aux aéroports, notamment à Atlanta et à Baltimore.