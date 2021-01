Le colonel Ron Back, 84 ans, qui a servi dans l’armée pendant 38 ans, s’est dit complètement décontenancé lorsqu’il a lu sa propre notice nécrologique dans la publication. Sur la photo: de retour en tant que major

Un colonel à la retraite a été choqué de lire la «triste nouvelle» de sa propre mort dans un bulletin de l’armée.

Le père de trois enfants a dû rassurer un certain nombre d’amis et d’anciens camarades qu’il était en fait bien vivant après que des rumeurs se soient répandues sur sa disparition.

Le colonel Back, qui est président de sa branche locale de la Légion royale britannique, a même reçu un appel du secrétaire de branche inquiet pour vérifier s’il était décédé depuis leur dernière conversation.

Phyllis Inglis a été « soulagé » d’entendre sa voix, après avoir été informé d’un avis de décès portant son nom dans un bulletin d’information de l’Airborne Network.

Le colonel Back, de New Milton, dans la New Forest du Hampshire, insiste sur le fait qu’il a trouvé l’erreur « plutôt amusante » et a déclaré que des amis comparaient maintenant son retour de la tombe à celui de Saint-Lazare.

Le colonel Back, qui a servi dans le régiment de parachutistes, a déclaré: «Il a d’abord été repris par un membre de la branche, qui a immédiatement appelé Mme Inglis en disant:« Pourquoi ne m’avez-vous pas fait savoir que Ron était mort?

« D’après ce que j’ai entendu, la rumeur est venue d’un collègue avec qui j’avais travaillé et qui vit maintenant en France, qui a dit l’avoir entendu d’un autre ami qui affirmait avoir lu ma mort dans un journal.

La notice nécrologique du bulletin Airborne Network disait: «Triste nouvelle: le Col Ron Back est décédé récemment. Il est né en 1936, a été commandé dans la Royal Artillery en 1955. « Il a servi dans le 33rd Light Regiment Royal Artillery, 7th Royal Horse Artillery et a été directeur des comptes de l’armée et quartier-maître général au quartier général de la 44e brigade de parachutistes 1970-72 »

«Je n’étais pas en colère, mais j’ai pensé que c’était plutôt amusant.

«Ce n’est pas quelque chose que tout le monde peut faire; lire leur propre nécrologie. Les détails imprimés sur moi étaient corrects – mis à part l’évidence.

Après avoir été informée de la nécrologie, Mme Inglis lui avait téléphoné à la hâte pour vérifier s’il était bien décédé.

«Mme Inglis était très heureuse d’avoir répondu au téléphone. Elle a dit « oh mon dieu – je suis tellement soulagée d’entendre ta voix. » ‘

Le secrétaire a déclaré: « Quelqu’un m’a contacté et m’a dit » vous êtes le secrétaire et vous n’avez fait savoir à personne que notre président est décédé « .

« J’ai donc appelé un membre du comité et ils ont dit que cela ne pouvait pas être vrai, car ils lui avaient parlé la veille.

‘J’ai téléphoné à Ron et lui ai dit: « Saviez-vous que les gens pensaient que vous étiez mort? » Je suis juste content qu’il va bien et nous l’avons toujours comme président.

Le colonel Black, qui a travaillé pour l’ambassade britannique aux États-Unis après avoir quitté l’armée et a également été conseiller militaire britannique pour la Conférence européenne sur le désarmement, a déclaré que son épouse Patricia, 83 ans, avait reçu un certain nombre de cartes mentionnant la nécrologie.

Un porte-parole de l’Airborne Network – dont la devise est « Prêt à tout » – s’est excusé pour « l’erreur embarrassante » qui, selon eux, avait été confirmée par deux sources distinctes. Sur la photo: De retour à Chypre avant la crise de Suez

Il a ajouté: « J’ai parlé au rédacteur en chef qui s’est excusé et a dit qu’il s’assurerait de vérifier ses faits plus attentivement à l’avenir.

« C’était un peu un moment Mark Twain – la nouvelle de ma mort est grandement exagérée. »

Lorsque les rumeurs sur la mort de l’écrivain américain Twain se sont répandues en 1897, il a confirmé qu’il était en bonne santé dans une déclaration qui comprenait la phrase: «Le rapport de ma mort était une exagération.

Un porte-parole de l’Airborne Network – dont la devise est «Prêt à tout» – a admis qu’il s’agissait d’une «erreur embarrassante».

Il a déclaré: « Nous prenons très au sérieux les annonces de décès d’anciens combattants ou de membres actifs des forces aéroportées, et bien que la mort du colonel Back nous ait été signalée de bonne foi par deux sources distinctes, cela s’est avéré être une erreur embarrassante. »

Il a remercié le col Black, qui a rejoint l’armée à l’âge de 17 ans, pour avoir été «très aimable» à propos de l’erreur.