Colombiens détenus suite au meurtre du candidat présidentiel équatorien tué en prison | Actualités sur les drogues

Six détenus colombiens tués dans une prison en Équateur étaient tous suspects du meurtre du candidat anticorruption à la présidence du pays, Fernando Villavicencio, plus tôt cette année, ont confirmé les autorités équatoriennes.

Les meurtres ont eu lieu vendredi au pénitencier du Litoral, à Guayaquil, la plus grande ville d’Équateur, a indiqué le bureau du procureur général.

L’agence pénitentiaire SNAI a indiqué dans un communiqué que les six hommes tués étaient des ressortissants colombiens.

Ils « sont de nationalité colombienne et ont été accusés du meurtre de l’ancien candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio », a indiqué l’autorité pénitentiaire.

Le gouvernement équatorien a condamné les meurtres en prison et le président Guillermo Lasso a promis dans un message sur les réseaux sociaux qu’il n’y aurait « ni complicité ni dissimulation » pour faire la lumière sur l’identité des assassins des suspects dans l’affaire Villavicencio.

« Ici, la vérité sera connue », a déclaré Lasso.

Lasso a également déclaré qu’il annulait temporairement une visite à Séoul et revenait d’un voyage à New York, où il était arrivé jeudi, pour gérer l’incident.

Suite aux informations sur les crimes survenus au Centre de Privation de Liberté No. 1, à Guayaquil, il a contesté immédiatement auprès du Cabinet de Sécurité. Dans les prochaines heures, vous êtes revenu en Équateur pour attendre cette émergence. Ni complicité ni… – Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) 7 octobre 2023

: Following the information about the six crimes that occurred in the Deprivation of Liberty Centre No. 1, in Guayaquil, I have ordered an immediate meeting of the Security Cabinet. In the next few hours, I will return to Ecuador to attend to this emergency. Neither complicity nor cover-up, here the truth will be known.]

Le gouvernement équatorien s’est déclaré déterminé à identifier les responsables du meurtre de Villavicencio, un éminent journaliste devenu homme politique qui a été abattu le 9 août alors qu’il quittait un rassemblement électoral dans le nord de Quito avant le premier tour du scrutin.

Villavicencio a déclaré aux médias locaux avant son assassinat qu’un « émissaire » d’un chef de gang en Équateur l’avait contacté et l’avait averti de cesser de mentionner le gang Los Choneros pendant sa campagne.

Les autorités ont imputé le meurtre de Villavicencio au crime organisé.

Guayaquil est une ville portuaire clé qui est devenue l’un des centres de plus en plus sanglants d’une guerre de territoire entre gangs rivaux de trafiquants de drogue.

Autrefois pays paisible niché entre les plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, la Colombie et le Pérou, l’Équateur est devenu une nouvelle ligne de front dans un conflit entre de puissants gangs liés aux cartels colombiens et mexicains.

Au milieu des violences liées aux gangs, plus de 430 décès de détenus ont été enregistrés en Équateur depuis 2021 dans des massacres qui laissent une traînée de corps brûlés et démembrés.

Fin août, des dizaines de gardiens ont été pris en otage dans plusieurs prisons du pays avant d’être finalement libérés.

Dans les rues d’Équateur, les meurtres ont quadruplé entre 2018 et 2022, atteignant le chiffre record de 26 pour 100 000 habitants. Ce taux pourrait atteindre 40 pour 100 000 cette année, selon les experts.