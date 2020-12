La renommée des médias sociaux pourrait coûter cher à une femme, car un justicier en Colombie a pris les choses en main et puni un agresseur d’animaux en la tuant. L’incident a été signalé dimanche après-midi depuis Corozal dans l’État de Sucre.

La victime était une femme qui avait fait grand bruit en ligne après avoir publié des images d’un hibou décapité sur les réseaux sociaux. La police, cependant, n’a pas été en mesure de confirmer si elle a été assassinée pour avoir tué l’oiseau ou si l’attaque n’est pas liée à l’incident viral. La femme de 21 ans s’appelait Mileydis Aldana. Elle a été assassinée juste devant sa maison en tant que coureur de moto conduit par la maison.

Il y a six mois, Aldana a créé une vidéo dans laquelle elle a décapité une chouette effraie vivante et a publié le clip inquiétant sur les réseaux sociaux. Depuis lors, elle avait été nommée «tueur de hiboux» pour son acte dégradant.

Une fois l’oiseau mort, elle a posé avec le corps sans tête dans de multiples poses. On peut la voir sourire et rire alors qu’elle brandit le cadavre de la chouette pour la caméra. Sur certaines photos, elle a la tête dans une main tandis que le corps dans l’autre. Dans beaucoup d’entre eux, elle semble détenir de l’alcool tout en affichant son meurtre avec fierté.

Beaucoup étaient indignés par son acte et voulaient qu’elle soit punie. Le tueur lui a tiré six coups de feu pendant que son partenaire attendait sur le vélo sur lequel ils avaient fui après le crime. Elle a été annoncée morte à son arrivée à l’hôpital.

Aldana faisait déjà l’objet d’une enquête de la police après que la vidéo ait été vue par des membres de l’agence environnementale colombienne. Il y avait une enquête en cours pour maltraitance animale contre elle.

Bien que de nombreux pays aient des lois strictes contre la chasse et les abus d’animaux; ils sont limités à une amende et à une peine d’emprisonnement de courte durée. Aldana aurait probablement reçu une légère punition si l’enquête la déclarait coupable. La loi sur la maltraitance des animaux Ley 1774 dans le pays d’Amérique du Sud stipule que «les crimes contre la vie, l’intégrité physique et émotionnelle des animaux» sont punis comme activité criminelle.