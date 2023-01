Colombie : une fille “tuée par un violeur a été libérée de prison deux jours plus tôt”

Maria Camila Plazas aurait été tuée par un violeur reconnu coupable, Jonathan Francisco Garcia Tapias (Photo: Newsflash) Une fillette de 10 ans a été poignardée à mort par un violeur reconnu coupable libéré de prison deux jours plus tôt, selon les allégations. Maria Camila Plazas aurait imploré sa miséricorde lorsqu’elle est morte en essayant de combattre son assassin. Un suspect, nommé Jonathan Francisco Garcia Tapias, 27 ans, l’aurait poignardée quatre fois. L’attaque d’horreur s’est produite après que Garcia Tapias a fait irruption dans la maison familiale de Pitalito, en Colombie, vendredi, avec l’intention d’abuser sexuellement de l’écolière, selon les procureurs. Sa grand-mère, Luz Marina Valderrama Luna, 67 ans, a également été blessée en essayant d’arrêter Garcia Tapias. Des voisins ont transporté le couple d’urgence à l’hôpital San Antonio de Huila, dans le sud-ouest de la Colombie, mais Maria est décédée des suites de multiples blessures. Sa grand-mère est dans un état grave, selon les informations. Le chien de compagnie de la famille est également mort en essayant de protéger Maria pendant l’épreuve, selon la publication colombienne Semana. En las últimas horas fue enviado a la cárcel Jonathan Francisco García Gaita. L’homme originaire de Bogotá DC est l’acusado del asesinato de la niña María Camila Plazas Luna et l’intention d’asesinato de la abuela de la niña en Pitalito Huila. pic.twitter.com/xRAZMLAGf9 – Harry Alexandre (@H75Harry) 29 janvier 2023 La cousine de Maria, Natalia Luna, a déclaré: “Ils ont pris un ange, ils ont pris une vie innocente.” Et sa mère, qui n’a pas été nommée, a déclaré: «Elle avait beaucoup de rêves, elle voulait faire beaucoup de choses dans la vie. «Elle voulait être policière pour attraper les voleurs, elle voulait être enseignante, elle voulait aider les animaux. “C’était ma fille unique.” Garcia Tapias a fui les lieux mais a ensuite été retrouvé par la police et placé en garde à vue. Il avait été libéré de prison le 25 janvier bien que les circonstances ne soient pas claires. Maria Camila Plazas a été décrite comme un « ange » par son cousin au cœur brisé (Photo : Newsflash) Le chef de la police de Huila, le colonel Gustavo Adolfo Camargo, a déclaré: “Nous avons réussi à capturer l’auteur présumé, qui il y a quelques jours avait été libéré de prison où il purgeait une peine pour viol. “Grâce à la réaction rapide de la police, le meurtrier présumé a été localisé sous un pont où il tentait de se cacher pour éviter sa capture imminente.” Le colonel Camargo a promis que la police ferait “tout le nécessaire pour que tout le poids de la loi lui incombe”. Le bureau du procureur de Colombie a maintenant inculpé Garcia Tapias d’homicide aggravé, de tentative d’homicide aggravé et de maltraitance d’animaux aggravée. Il a été retrouvé en possession d’un couteau et avait des taches de sang sur ses vêtements, aurait-on dit. “Le prévenu n’a pas accepté les accusations et a reçu une mesure d’incarcération”, a ajouté le parquet. Une enquête est en cours sur les circonstances de l’incident. Les habitants ont participé à une marche de solidarité samedi pour montrer leur soutien à la famille de Maria. Ses obsèques doivent avoir lieu lundi. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

