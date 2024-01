Colombie : les États-Unis mettent en garde contre les applications de rencontres suite à des décès suspects

Bogotá

CNN

—



Lorsque Carlos, un expatrié américain vivant à Colombiea finalement rencontré en personne la jolie jeune femme avec qui il envoyait des messages sur une application de rencontres, son appréhension a commencé à fondre.

« Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j’ai eu une sorte de doute, mais ensuite nous avons décidé d’aller dans mon appartement pour finir de regarder un match de football. La Colombie jouait contre le Mexique et nous avons décidé de regarder la seconde mi-temps chez moi », se souvient le père célibataire.

Ils ont eu un verre de vin et une conversation chez lui à Bogota ; leur chimie en personne semble tout aussi spéciale qu’elle l’était en ligne.

«Puis le match s’est terminé… et nous avons bu un deuxième verre de vin et je me souviens que je me sentais bizarre, comme plus lourd dans ma tête. Et c’est la dernière chose dont je me souviens.

Carlos – qui a demandé à ce que son vrai nom ne soit pas utilisé pour des raisons professionnelles – était tellement étourdi le lendemain matin qu’il s’est rendu à l’hôpital. Les médecins l’ont informé qu’il avait été drogué. Il lui a fallu des jours pour récupérer. Lorsque Carlos est finalement rentré chez lui, il s’est rendu compte que plusieurs de ses biens avaient disparu, notamment son passeport et ceux de ses enfants.

Carlos n’est pas seul.

Même si la violence romantique, visant en grande partie les femmes, n’est pas nouvelle en Colombie, une récente série d’incidents violents au cours desquels des personnes en quête d’amour auraient été agressées, volées et, dans certains cas, même tuées, a attiré l’attention du Département d’État américain : au moins huit Des « morts suspectes » de citoyens américains se sont produites dans la ville de Medellin entre novembre et décembre 2023, selon un avertissement émis ce mois-ci par l’ambassade américaine à Bogota sur les risques liés aux applications de rencontres et aux rencontres seules avec des inconnus dans un cadre intime.

“Les criminels utilisent des applications de rencontres pour inciter leurs victimes à se rencontrer dans des lieux publics tels que des hôtels, des restaurants et des bars, puis les agresser et les voler”, prévient-il.na alerte de sécurité publiée le 10 janvier.

“De nombreux citoyens américains en Colombie ont été drogués, volés et même tués par leurs rendez-vous colombiens”, ajoute le texte.

L’alerte recommande aux citoyens américains présents dans le pays « d’être vigilants, de maintenir une conscience accrue de la situation et d’incorporer de solides pratiques de sécurité personnelle ».

La plupart des applications de rencontres en ligne proposent également des lignes d’assistance en cas d’incidents lors de rendez-vous et partagent des conseils similaires : rencontrez toujours votre rendez-vous dans des lieux publics, surtout au début d’une relation, et si vous vous sentez obligé d’aller dans un endroit privé, mettez fin au rendez-vous.

À ce stade, les autorités américaines ne croient pas que les huit décès soient liés, “cependant, plusieurs de ces décès suggèrent de possibles drogues, vols et surdoses, et plusieurs impliquent l’utilisation d’applications de rencontres”, indique l’alerte de l’ambassade.

Les agents américains ont également constaté une augmentation des signalements de cas de vol impliquant des applications de rencontres en ligne au cours des 12 derniers mois, note l’alerte.

Et cela suggère que le nombre réel de victimes pourrait être encore plus élevé, car « les victimes sont embarrassées et ne veulent pas aller jusqu’au bout de la procédure judiciaire ».

Les incidents entraînant la mort de citoyens étrangers ou de touristes en Colombie sont relativement inhabituels : au cours des deux derniers mois de 2022, seulement un citoyen américain est décédé en Colombie lors d’une noyade dans la ville de Santa Marta, sur la côte caraïbe.

Mais à mesure que les voyages et le tourisme post-pandémique s’intensifient dans le pays, les crimes violents semblent également augmenter. Rien qu’à Medellin, les vols commis contre des étrangers au cours du troisième trimestre de l’année dernière ont augmenté de 200 % par rapport à la même période en 2022, selon l’ambassade.

Et dans de nombreux cas de vol ou d’enlèvement, les criminels utilisent des drogues et des sédatifs pour rendre leur victime impuissante.

Lors d’une soirée ordinaire à Bogota ou à Medellin, il n’est pas rare d’entendre des avertissements concernant Burundile nom colombien de la scopolamine, un alcaloïde puissant et difficile à détecter qui, sous des formes concentrées, peut rendre une victime inconsciente jusqu’à 24 heures et, en grande quantité, peut provoquer une insuffisance respiratoire et la mort.

La scopolamine est utilisée légitimement et en petites quantités comme médicament contre la nausée, mais les criminels utilisent ce stupéfiant depuis un certain temps pour des vols et des braquages : Le Conseil consultatif américain sur la sécurité à l’étranger (OSAC) a mis en garde contre la scopolamine dans les hauts lieux touristiques colombiens dès 2012, affirmant que jusqu’à 50 000 incidents liés à la drogue avaient lieu chaque année dans le pays. En juin 2023, le Département d’État américain a déclaré qu’à Bogota, les crimes impliquant la scopolamine semblaient être à la hausse.

Les effets du médicament peuvent être durables.

Carlos a déclaré à CNN qu’il avait également été drogué à la scopolamine et que, même si son rendez-vous était un mardi, il a continué à avoir des maux de tête, des sautes d’humeur et des pertes de mémoire jusqu’au dimanche suivant.

Il espère que le nouveau contrôle déclenché par l’alerte de l’ambassade américaine pourra changer les choses.

« Je comprends que la Colombie est un pays où se produisent de nombreux crimes, et je suppose que les crimes comme celui-ci sont considérés comme mineurs par les autorités… ou peut-être qu’elles n’ont pas les ressources nécessaires pour y faire face. Mais maintenant, nous parlons de huit personnes qui ont été tuées ces derniers mois », a déclaré Carlos.

L’ambassade américaine a déclaré à CNN qu’en réponse à son alerte de sécurité, les autorités colombiennes ont arrêté et poursuivi en justice des individus qui ont récemment drogué et volé des étrangers à Medellin et à Bogotá.

Cependant, l’alerte semble avoir suscité l’émoi au moins parmi certaines autorités locales. Le maire de Medellin, Federico Gutierrez, a par exemple déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’il aimerait voir davantage de visiteurs se concentrer sur ce qu’il a décrit comme un « tourisme positif » plutôt que sur l’utilisation d’applications de rencontres.

“Nous voulons que davantage d’étrangers viennent à Medellin, des citoyens américains, européens, peu importe, mais nous voulons un tourisme positif”, a-t-il déclaré, interrogé à ce sujet. « Les gens qui veulent venir ici pour faire du tourisme sexuel et lié à la drogue se trompent. »

L’une des premières mesures adoptées par Gutierrez après son entrée en fonction le 1er janvier a été d’interdire la consommation de drogues dans les lieux publics. Une ordonnance similaire a également été émise à Carthagène, un autre haut lieu touristique de la côte caraïbe colombienne qui a connu une augmentation de la prostitution de rue et des incidents liés à la drogue suite à l’augmentation du tourisme à la fin de la pandémie.

« L’année dernière, 482 000 étrangers sont venus à Medellin, donc ce n’est pas comme si tous ceux qui viennent à Medellin rencontrent ces problèmes. Je vous garantis que ceux qui viennent à Medellín pour faire du tourisme positif, pour voir notre culture et visiter nos musées, nos places, ne courent aucun risque », a également déclaré Gutierrez.

Avec le recul, Carlos dit qu’il se sent relativement chanceux – et soulagé que la femme semble avoir agi seule. Des images de vidéosurveillance prises dans un magasin voisin la montraient quittant l’appartement seule avec son ordinateur portable et d’autres appareils électroniques.

Les choses auraient pu tourner bien pire. « Si vous y réfléchissez, c’est tout simplement effrayant d’être là, drogué, évanoui, incapable de vous défendre. Elle aurait pu faire tout ce qu’elle voulait”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il n’ait utilisé aucune application de rencontres depuis lors, Carlos ne blâme pas les applications pour son expérience.

Il estime cependant que les autorités et la société dans son ensemble doivent adopter une nouvelle approche pour répondre à des cas comme le sien.

«Malheureusement, les gens autour de moi disaient essentiellement que c’était de ma faute si j’avais fait ça (aller sur une application de rencontres). Je pense qu’à notre époque, c’est ainsi que beaucoup de gens se rencontrent, et il n’y a rien de mal à cela. Certaines personnes m’ont plutôt fait sentir que c’était de ma faute si j’avais cherché à rencontrer des femmes de cette façon.

Il dit que lorsqu’il a signalé l’incident à la police, il a eu l’impression qu’on lui reprochait de ne pas avoir été plus prudent.

“[They] “Pourquoi as-tu fait ça, tu sais que c’est dangereux, des choses comme ça peuvent t’arriver” au lieu de prendre leurs responsabilités”, a-t-il déclaré.

CNN a présenté l’allégation de Carlos au département de police de Bogota mais n’a pas reçu de réponse.