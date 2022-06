Colombie: le président élu cherche à former une coalition gouvernementale

BOGOTÁ, Colombie – Le président élu Gustavo Petro, qui s’est engagé à élever les pauvres et les démunis de Colombie, a gagné le soutien d’un parti influent de l’establishment alors qu’il tente de construire une coalition majoritaire au Congrès.

Petro, ancien maire de Bogotá et membre du groupe rebelle M-19 démobilisé dans les années 1980, a obtenu le soutien du Parti libéral, qui a soutenu un autre candidat au premier tour de l’élection présidentielle colombienne. Petro a remporté le deuxième tour dimanche en portant un coup aux traditionalistes politiques qui ont présidé pendant des générations à la Colombie, par la violence et la corruption, ainsi qu’à la croissance économique et à la stabilité institutionnelle.