Colombie: le nombre de morts dans les manifestations s’élève à 24 alors que la violence éclate pour le huitième jour à cause des réformes fiscales

AU MOINS 24 personnes ont été tuées alors que les manifestations antigouvernementales faisaient rage pendant un huitième jour en Colombie avec des émeutiers qui se heurtaient violemment aux flics.

Des agents anti-émeute ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants à Bogota mercredi après que des foules ont attaqué un poste de police alors que des milliers de personnes défilaient dans la capitale.

Les manifestations ont fait rage pendant un huitième jour mercredi Crédit: AFP

Au moins 24 personnes ont été tuées lors des émeutes en Colombie Crédit: AFP

Ce qui a commencé comme une manifestation pacifique sur une réforme fiscale désormais suspendue s’est transformé en une éruption de colère à travers le pays sud-américain alors que les émeutiers s’évanouissent face à la réaction brutale de la police.

Le président colombien Ivan Duque a retiré dimanche la réforme fiscale impopulaire proposée par le gouvernement, mais les manifestants en demandent plus et veulent des mesures pour lutter contre la pauvreté, la violence policière et les inégalités dans les systèmes de santé et d’éducation.

Lors d’une attaque mardi soir, une foule a tenté de «brûler vif» un groupe de 10 policiers en mettant le feu à un poste de Bogota, selon le bureau du maire.

Le nombre de morts est maintenant passé à 24, avec au moins 23 manifestants et un flic tués lors de scènes de troubles.

Alors que les manifestations se déroulaient pendant un huitième jour dans tout le pays hier soir, des centaines de personnes se sont rassemblées à l’extérieur sur l’historique Plaza Bolivar, en face de la capitale, avec des pierres sur le site.

De nombreux manifestants appellent à la dissolution de la police anti-émeute de l’ESMAD, mais certains ont déclaré ne pas blâmer les policiers individuellement.

«Ils reçoivent des ordres de l’État, qu’ils doivent suivre», a déclaré un étudiant, James Romero, 18 ans, alors qu’il rejoignait une foule en chantant.

Romero a déclaré avoir été frappé à plusieurs reprises dans le dos par un officier de l’ESMAD brandissant une matraque alors qu’il fuyait des affrontements samedi.

« J’ai ressenti de la peur – tellement de peur. »

Quelques minutes plus tard, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour dissuader certains manifestants de tenter d’entrer au Congrès colombien.

Cela intervient après la septième nuit de manifestations mardi qui a vu 30 civils et 16 policiers blessés à Bogota, a indiqué le bureau du maire dans un communiqué.

Plus de deux douzaines de commissariats de police de Bogota ont subi des dommages pendant la nuit et trois ont été détruits, avec une foule qui aurait tenté de «brûler vif» un groupe de flics.

Interrogé sur l’attaque, un policier de Bolivar Plaza a déclaré à Reuters qu’il était « déçu en tant qu’être humain ».

La mairesse Claudia Lopez a qualifié la destruction et la violence dans la ville durant la nuit d ‘«incroyable».

Les manifestations dans tout le pays ont fait 24 morts, selon le médiateur des droits de l’homme, dont 15 dans la ville de Cali, dans l’ouest du pays.

Cali a été le théâtre de plusieurs nuits d’émeutes après que les syndicats ont appelé à une grève dans tout le pays le 28 avril – principalement en opposition à une réforme fiscale désormais annulée.

L’ONU a critiqué la situation en Colombie, accusant les flics d’ouvrir le feu sur des manifestants.