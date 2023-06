La mère de quatre enfants indigènes, qui ont été sauvés après avoir survécu pendant plus de cinq semaines perdues dans la jungle colombienne, est restée elle-même en vie pendant quatre jours avant de succomber à ses blessures, a déclaré sa veuve.

Les trois filles – âgées de 13, 9 et 1 ans – et un garçon de 5 ans ont été retrouvés vendredi errant seuls profondément dans la forêt amazonienne après que l’avion dans lequel ils voyageaient avec elle s’est écrasé 40 jours plus tôt.

Les quatre jeunes ont survécu, mais les trois adultes à bord du Cessna 206, dont leur mère et un pilote, sont décédés.

Au cours de leur calvaire, les enfants, membres du groupe indigène Huitoto, auraient mangé de la farine et des graines de manioc.

Image:

Manuel Ranoque, le père de deux des enfants survivants



Leur familiarité avec les fruits de la forêt tropicale était également essentielle à leur survie, ont déclaré les autorités et leurs proches.

Manuel Ranoque, le père des deux plus jeunes survivants, a déclaré que l’aîné des enfants lui avait dit que leur mère était en vie depuis environ quatre jours après que l’avion s’est écrasé le 1er mai alors qu’il volait entre l’aéroport d’Araracuara à Caqueta et San Jose del Guaviare.

Le Cessna avait émis une alerte Mayday en raison d’une panne de moteur. Les corps des trois adultes ont été retrouvés à l’intérieur de l’avion deux semaines après l’accident, mais les enfants étaient introuvables.

S’adressant à des journalistes à l’extérieur de l’hôpital, M. Ranoque a déclaré qu’avant sa mort, la mère aurait probablement dit aux quatre de « s’en aller », leur demandant apparemment de quitter le site de l’épave pour survivre.

Après avoir été secourus dans la province de Caqueta, les enfants doivent rester à l’hôpital pendant au moins deux semaines, mais certains parlent déjà de leurs expériences.

Image:

Le président Gustavo Petro salue les médecins lors de sa visite à l’hôpital



L’un d’eux a déclaré s’être caché dans des troncs d’arbres pour se protéger dans une zone de jungle remplie de serpents, d’animaux et de moustiques, selon un oncle, Fidencio Valencia.

« Ils au moins mangent déjà, un peu, mais ils mangent », a-t-il dit après leur avoir rendu visite à l’hôpital militaire du colombien capitale, Bogota.

Un jour plus tôt, le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, avait déclaré que les enfants étaient en cours de réhydratation et ne pouvaient pas encore manger.

Un autre oncle, Dairo Juvenal Mucutuy, a déclaré aux médias locaux que l’un des enfants avait dit qu’il voulait commencer à marcher.

« Mon oncle, je veux des chaussures, je veux marcher, mais j’ai mal aux pieds », a déclaré M. Mucutuy, lui a dit l’enfant.

« La seule chose que j’ai dit au gamin [was]’quand vous récupérerez, nous jouerons au football’, a-t-il dit.

Après avoir été secourus, les enfants ont été emmenés en hélicoptère à Bogota, puis à l’hôpital militaire, où le président Gustavo Petro, des responsables gouvernementaux et militaires, ainsi que des proches, rencontré les enfants Samedi.