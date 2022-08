Colombie cocaïne : Petro poursuit la dépénalisation

Commentez cette histoire Commentaire

BOGOTÁ, Colombie — C’est le plus grand producteur de cocaïne au monde, la source de plus de 90 % de la drogue saisie aux États-Unis. Il abrite le plus grand bureau de la Drug Enforcement Administration à l’étranger. Et pendant des décennies, c’est un partenaire clé de Washington “guerre contre la drogue” sans fin.

Maintenant, la Colombie demande la fin de cette guerre. Il veut plutôt mener une expérience mondiale : dépénaliser la cocaïne.

Deux semaines après sa prise de fonction, le premier gouvernement de gauche du pays propose la fin de la « prohibition » et le démarrage d’un marché de la cocaïne réglementé par le gouvernement. Grâce à la législation et à des alliances avec d’autres gouvernements de gauche dans la région, les responsables de cette nation sud-américaine espèrent faire de leur pays un laboratoire de dépénalisation de la drogue.

“Il est temps pour une nouvelle convention internationale qui accepte que la guerre contre la drogue a échoué”, a déclaré le président Gustavo Petro dans son discours inaugural ce mois-ci.

C’est un tournant radical dans ce pays historiquement conservateur, qui pourrait bouleverser sa relation de longue date – et lucrative – contre les stupéfiants avec les États-Unis. Les responsables américains passés et présents signalent leur inquiétude ; la drogue était responsable d’environ 25 000 décès par surdose aux États-Unis l’année dernière.

“Les États-Unis et l’administration Biden ne sont pas partisans de la dépénalisation”, a déclaré Jonathan Finer, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, qui a rencontré Petro ici avant son investiture.

UN ancien responsable de la DEA, qui a parlé sous couvert d’anonymat parce que son l’employeur ne l’avait pas autorisé à s’exprimer sur la question, a déclaré qu’il craignait que cette décision ne limite la capacité de l’agence à collaborer avec les Colombiens dans les enquêtes sur le trafic de drogue.

“Cela tuerait progressivement la coopération”, a-t-il déclaré. «Ce serait dévastateur, non seulement au niveau régional, mais mondial. Tout le monde se battrait de l’extérieur vers l’intérieur.

Des milliards de dollars américains ont financé une stratégie axée en grande partie sur la destruction du commerce de la cocaïne à son point d’origine : les champs de la Colombie rurale. La formation et le renseignement américains ont propulsé les efforts militaires de la Colombie depuis des décennies pour éradiquer la coca, la plante de base de la cocaïne, et démanteler les groupes de trafiquants de drogue. Et pourtant, plus d’un demi-siècle après le président Richard M. Nixon a déclaré la drogue “l’ennemi public numéro un de l’Amérique”, le commerce colombien a atteint des niveaux records. La culture de la coca a triplé au cours de la dernière décennie, selon des chiffres américains.

Felipe Tascón, le tsar de la drogue de Petro, a déclaré que les Colombiens visent à profiter d’un moment rare où la plupart des gouvernements de la région – y compris les pays producteurs de cocaïne, la Colombie, le Pérou et la Bolivie – sont dirigés par des gauchistes.

Lors de sa première entrevue depuis sa nomination à ce poste, l’économiste a déclaré qu’il souhaitait rencontrer ses homologues de ces pays pour discuter dépénalisation au niveau régional. Finalement, il espère qu’un bloc régional unifié pourra renégocier les conventions internationales sur les drogues aux Nations Unies.

Le coronavirus a fait chuter le prix de la coca. Cela pourrait remodeler le commerce de la cocaïne.

Au niveau national, l’administration de Petro prévoit de soutenir une législation visant à décriminaliser la cocaïne et la marijuana. Il prévoit de mettre fin à la pulvérisation aérienne et à l’éradication manuelle de la coca, qui, selon les critiques, cible injustement les agriculteurs ruraux pauvres. En réglementant la vente de cocaïne, a soutenu Tascón, le gouvernement arracherait le marché aux groupes armés et aux cartels.

“Les trafiquants de drogue savent que leur activité dépend de son interdiction”, a déclaré Tascón. “Si vous le réglementez comme un marché public … les profits élevés disparaissent et le trafic de drogue disparaît.”

Il vise à recadrer son travail non pas comme « contre-narcotiques » ou « anti-drogue » mais plutôt comme « politique en matière de drogue ».

« Le programme du gouvernement ne parle pas du problème de la drogue », a-t-il dit. “Il parle des problèmes générés par la prohibition des drogues.”

Tascón a parlé de ses projets avec ses homologues péruviens. Ricardo Soberon, chef de l’agence péruvienne de lutte contre la drogue DEVIDA, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si Lima soutiendrait la dépénalisation, mais il accueillerait favorablement un débat régional sur de nouvelles approches. Petro pourrait trouver un allié en Bolivie, où au début des années 2000, le gouvernement d’Evo Morales a commencé à autoriser les agriculteurs à cultiver légalement de la coca en quantités limitées.

En tant qu’allié américain le plus important contre la cocaïne, La Colombie est un pionnier improbable dans sa dépénalisation. Mais c’est aussi le pays qui a le plus souffert de la guerre contre la drogue. Tascón a déclaré que c’est le pays où le besoin d’une nouvelle stratégie est peut-être le plus urgent.

La point a été mis en évidence par la commission vérité colombienne. Le panel, nommé dans le cadre de l’accord de paix du pays de 2016 entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, a recommandé en juin que le gouvernement s’oriente vers une “réglementation légale stricte des drogues”.

Dans un rapport, la commission a déclaré que l’approche militarisée contre le trafic de drogue a intensifié les combats au cours du demi-siècle de conflit qui a tué des centaines de milliers de Colombiens.

La forêt tropicale guatémaltèque : jungle luxuriante, ruines mayas et narco-jets remplis de cocaïne

La National Security Archive, basée à Washington, une organisation à but non lucratif indépendante, a fourni à la commission des documents déclassifiés montrant que le gouvernement américain savait que son approche conduirait à de nombreuses années d’effusion de sang en Colombie.

« Nous ne voyons aucune chance que la croissance et le trafic de stupéfiants en Colombie puissent être réprimés et maintenus ainsi… sans un effort coercitif sanglant, coûteux et prolongé », lit-on dans un câble de 1983 de la CIA fourni au Washington Post par les archives.

“Une façon d’empêcher que cette guerre ne se reproduise est de repenser notre rapport à la coca et à la cocaïne”, a déclaré Estefania Ciro, qui a dirigé les chercheurs de la commission de vérité sur la politique en matière de drogue. “L’important n’est pas que les marchés existent ou qu’il y ait de la coca, mais la violence que produit le marché de la cocaïne.”

Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de Biden, a déclaré que l’administration Petro L’approche de la politique en matière de drogue chevauche la stratégie holistique que l’administration Biden a annoncée l’année dernière pour la Colombie. Mais pas sur la dépénalisation.

« La Colombie est un pays souverain. Il prendra ses propres décisions », a-t-il déclaré. “Il s’agit d’une relation qui est plus grande et plus large que notre simple coopération et notre collaboration sur la lutte contre les stupéfiants.”

Une délégation de responsables américains, dont le secrétaire d’État adjoint au Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d’application de la loi et le directeur du Bureau de la politique nationale de contrôle des drogues de la Maison Blanche, prévoient de rencontrer des responsables de l’administration Petro ici la semaine prochaine.

La directrice de l’USAID, Samantha Power, qui a assisté à l’inauguration de Petro ici, a déclaré que les responsables américains “ont clairement entendu [his] message.”

Jim Crotty, un ancien chef de cabinet adjoint à la DEA, a fait valoir qu’un commerce légal de cocaïne “ne va pas se débarrasser du commerce illégal”.

“Comme nous l’avons vu auparavant en Colombie et ailleurs, il y a toujours quelqu’un pour combler ce vide”, a déclaré Crotty.

Les Colombiens sont actuellement autorisés à transporter de petites quantités de marijuana et de cocaïne. Mais la législation proposée vise à aller beaucoup plus loin, dépénalisant et réglementant leur utilisation.

La dépénalisation de la cocaïne sera confrontée à une bataille difficile dans un Congrès divisé. Porter le débat sur la scène internationale sera encore plus difficile.

Le président hondurien, allié de Trump impliqué dans le trafic de drogue, tente de convaincre Biden

Mais c’est une discussion que l’Amérique latine a déjà eue — sur la marijuana. En 2013, l’Uruguay est devenu le premier pays au monde à légaliser la production et la vente de cannabis récréatif.

“Nous devons ouvrir le débat et briser le tabou”, a déclaré Milton Romani, qui était à l’époque secrétaire général de l’Office national des drogues de l’Uruguay. “Ce sera peut-être un long chemin, mais je ne pense pas que ce soit impossible.”

La Colombie aurait «l’autorité morale» pour diriger cet effort, a-t-il dit, «parce que tant de gens sont morts pour cela».

Mellington Cortés a été témoin de ce bain de sang.

En 2017, il faisait partie des centaines de cultivateurs de coca rassemblés dans le département de Nariño pour protester contre l’éradication forcée de la coca par les forces de sécurité, lorsque la police a commencé à tirer sur la foule. Un coup de feu l’a atteint. Un autre a tué son frère, l’un des sept manifestants décédés ce jour-là. Les meurtres font toujours l’objet d’une enquête.

L’homme de 45 ans continue de cultiver la coca, qui paie plus du double des 130 $ par mois qu’il gagnait en tant que chauffeur.