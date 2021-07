Colombie 3 – 2 Pérou

Luis Diaz a inscrit un doublé en deuxième mi-temps, le deuxième un but imparable de 25 mètres dans le temps additionnel, pour donner à la Colombie une victoire 3-2 sur le Pérou vendredi et lui assurer la troisième place de la Copa America.

Yoshimar Yotun a donné l’avantage au Pérou sur le coup de la mi-temps lorsqu’il a récupéré la passe de Christian Cuevas et l’a levé au-dessus du gardien qui avançait.

Cependant, le capitaine colombien Juan Cuadrado a enroulé un coup franc à travers le mur pour égaliser la Colombie après 49 minutes, puis Diaz a inscrit son troisième but du tournoi 17 minutes plus tard.

Gianluca Lapadula a égalisé de la tête pour le Pérou à huit minutes de la fin, mais le sensationnel but de Diaz au dernier souffle a donné à la Colombie sa cinquième troisième place et la première depuis 2016.

Image:

Luis Diaz (extrême gauche) célèbre après son superbe vainqueur du temps additionnel



Le moment de Messi avec l’Argentine ?

Des graffitis ornent le mur à l’extrémité sud de la plage de Copacabana sur l’Avenida Atlantica près du vieux fort. Il commémore la victoire de l’Allemagne sur l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2014, schadenfreude pour les Brésiliens, réconfortés par l’échec de leurs voisins.

Cette soirée à l’Estadio do Maracana fera toujours partie de l’histoire de Lionel Messi. Il ne pouvait jamais espérer éclipser ce que Diego Maradona avait fait au Mexique en 1986, mais c’était l’occasion pour lui de lui tenir un miroir en ramenant la Coupe du monde du Brésil.

Sa grande chance est venue au début de la seconde mi-temps. Manuel Neuer est bien battu mais le ballon passe au second poteau. Personne n’a eu autant de tirs dans cette finale, personne n’a créé plus d’occasions et personne n’a réussi la moitié du nombre de dribbles. Personne ne s’en souciait.

Image:

Lionel Messi a brillé pour l’Argentine lors de la Copa America de cette année et affrontera le Brésil en finale samedi



C’était comme un échec. Accepter le Ballon d’Or de la Coupe du Monde, une blague perverse. À deux reprises, Messi a atteint la finale de la Copa America depuis lors. A deux reprises, l’Argentine a été battue aux tirs au but. À deux reprises, Messi a été sur le point de prendre sa retraite, privé, acceptant apparemment son sort.

Samedi soir, trois nuits à moins de sept ans depuis le rendez-vous de Messi avec le destin au Maracana, il devrait revenir. Une quatrième finale de la Copa America se profile. Un autre coup de gloire et de rédemption pour le joueur le plus célèbre du jeu, maintenant âgé de 34 ans.

Le Maracana aura une apparence et une sensation différentes. Cette Copa – déplacée au Brésil quelques semaines avant son début – s’est jouée sans foule. Il a fallu un peu de magie Messi pour l’enflammer et il y en a eu beaucoup à montrer. Il a été le joueur du tournoi.

