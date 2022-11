Coloma Park District annonce les gagnants du concours de costumes d’Halloween – Shaw Local

Les gagnants de l’Halloween annuel de Rock Falls qui s’est tenu le dimanche 30 octobre sont Linken Perales (première rangée à partir de la gauche), Hazel Perales, Mary Lynne McAdams, Noah Gutierrez, Hayden Baker, Ryder Sondgeroth, Lola Perales, Olivia Baldwin et Brayden. Williamsen ; Olivia Thayer (deuxième rangée à partir de la gauche), Emma Rumley, Kayden Fargher, Amalya Fargher, Dreaven Schick, Trevor Fargher et Lori McLindsay. Les gagnants de la catégorie “Best of Show” sont Olivia Baldwin, Brayden Williamsen et Lori McLindsay en première place, Emma Rumley en deuxième place et Linken Perales en troisième. Tous les participants ont reçu un sac de bonbons d’Halloween et un prix en argent pour leur participation. (Photo fournie par le district de Coloma Park)