Colman Domingo sera Batman dans une nouvelle série – The USA Print

Une fois de plus, la chauve-souris revient. Cette fois, on peut l’attendre dans une série radio Spotify originale. Et il a été confirmé que Colman Domingo sera chargé de donner vie à Bruce Wayne et à son intimidant alterego. Ce sera le dernier volet d’une franchise d’histoires que la plateforme de streaming a préparée en collaboration avec DC.

Qui sera Batman dans la nouvelle série audio Spotify ?

Conformément à Le journaliste hollywoodien, Colman Domingo sera Batman dans la nouvelle série Le Riddler : Le secret dans le noir. Le spectacle est le prochain volet après Batman : déterré, le dernier podcast écrit par David S. Goyer arrivé en Amérique latine et doublé via Spotify lui-même. Dans celui-ci, Winston Duke a prêté sa voix au personnage, mais ce sera désormais au tour de ce nouvel interprète.

La série racontera comment Riddler et Batman unissent leurs forces pour révéler l’identité d’un justicier qui commence à tuer les méchants de la chauve-souris. Le méchant sera exprimé par le comédien Hasan Minhaj, qui reprendra le rôle après la série précédente dans laquelle apparaissait également ce psychopathe ennemi du Chevalier Noir.

Vous vous souvenez probablement de Domingo dans le rôle d’Ali, le parrain de Rue dans Euphoria – 80%. Dans cette série, il joue un petit rôle en tant que toxicomane en convalescence qui aide le jeune protagoniste à rester à l’écart des stupéfiants. En fait, cette participation lui a valu un Emmy Award du meilleur acteur invité dans une série dramatique. Ce n’est donc pas une surprise qu’il ait obtenu ce projet.

Riddler passe également son moment. Le personnage a fait son grand retour en live-action l’année dernière avec Batman – 85%, le long-métrage de Matt Reeves. Là, il est joué par Paul Dano. Cette version est un tueur en série qui cible les politiciens corrompus de Gotham et prépare toute une conspiration pour révéler à quel point la ville et son gouvernement sont pourris.

En espagnol, Batman déterré a demandé au célèbre acteur mexicain Alfonso Herrera de donner vie au protagoniste. La réaction des fans a été plutôt positive et l’occasion, techniquement, nous permet de dire que le premier Latino à incarner le grand héros a été un compatriote. Nous devrons attendre et voir si Spotify lui permet de revenir en tant que protecteur masqué de Gotham.

Pendant que nous attendons Le Riddler : Secrets dans le noir, qui arrivera sur Spotify le 10 octobre, rappelons que Batman : Unearthed est déjà sur la plateforme. Et il en est de même Harley Quinn et Joker : le son de l’esprit, la première série audio de cette collaboration à se concentrer sur les méchants du Chevalier Noir. Espérons que le doublage soit également bon.

