Colman Domingo exprime Batman pour le podcast Riddler de Spotify

DC Comics a été dans le jeu de podcast sérialisé ces dernières années, et cela a commencé sérieusement avec Batman non enterré en 2021. La série Spotify avait notamment en tête d’affiche La Panthère Noire Winston Duc dans le rôle du Chevalier Noir lui-même, et a présenté d’autres célébrités dans des rôles clés tels que Hasan Minhaj dans le rôle du Riddler, Lance Reddick dans le rôle de Thomas Wayne et Gina Rodriguez dans le rôle de Barbara Gordon.

Suite au succès de Non enterré, Spotify a donné le feu vert à une deuxième saison et à un spin-off dans Le Riddler : Les secrets des ténèbres. Alors que Minhaj est sur le point de revenir en tant que méchant chargé de questions, Batman aura une nouvelle voix en la personne de Colman Domingo. Le Euphorie et Craindre le mort-vivant La star remplacera Duke, et au moment de la rédaction, on ne sait pas s’il jouera le personnage dans Non enterré saison deux (idem pour tous les futurs podcasts mettant en vedette Batman), ou s’il ne s’agit que d’une chose ponctuelle. La nouvelle série verra Batman et Riddler s’associer lorsqu’un mystérieux justicier commence à éliminer divers méchants de Gotham et a fait de Riddler sa prochaine cible.

Aux côtés de Domingo, de nouveaux membres supplémentaires ont été annoncés : Calum Worthy interprétera The Messenger, Peyton Crim dans le rôle de Killer Croc, Hannah Simone dans le rôle de Nadira, Bri Giger dans le rôle de Summer Wilson, Aflamu Johnson dans le rôle de King Tut et Amy Argyle dans le rôle de Bat-Tech. Ils seront rejoints par les stars de retour Rodriguez, Jason Isaacs (Alfred), Ashly Burch (Vicki Vale) et Jim Pirri (Arnold Flass).

Le Riddler : Les secrets des ténèbres diffusera des épisodes hebdomadaires sur Spotify à partir du 10 octobre. Si vous avez besoin d’un podcast Batman pour vous aider d’ici là, il y a la première saison de Non enterré, avec Harley Quinn et le Joker : un esprit sain de l’année dernière avec Vestes jaunes’ Christina Ricci dans le rôle de l’antihéros chaotique.

