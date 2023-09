"Collyre": Adhir Chowdhury du Congrès ne rejoindra pas le panel « 1 nation, 1 sondage »

Le chef du parti du Congrès au Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury, a refusé de faire partie du comité de huit membres dirigé par l’ancien président Ram Nath Kovind pour voir si l’Inde pourrait organiser simultanément des élections parlementaires et législatives.

Dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur Amit Shah, qui fait également partie du comité, M. Chowdhury a souligné que le chef de l’opposition du Rajya Sabha Mallikarjun Kharge « a été exclu » du comité et qu’à la place, ils ont pris l’ancien chef du Congrès, Ghulam Nabi. Azad.

« C’est une insulte délibérée au système de démocratie parlementaire », a déclaré M. Chowdhury dans la lettre.

Les autres membres du comité sont l’ancien président de la 15e Commission des finances, NK Singh, l’ancien secrétaire général du Lok Sabha, Subhash C Kashyap, l’avocat principal Harish Salve et l’ancien commissaire en chef de la vigilance, Sanjay Kothari.

Le comité examinera la faisabilité de tenir simultanément non seulement les élections du Lok Sabha et de l’Assemblée, mais également les élections des municipalités et des panchayats, selon la notification au Journal officiel.

« Je n’ai aucune hésitation à refuser de siéger à la commission dont les termes de référence ont été préparés de manière à garantir ses conclusions. C’est, j’en ai peur, une pure poudre aux yeux. De plus, la tentative soudaine de pousser un suspect constitutionnel, Une idée pragmatiquement irréalisable et logistiquement irréalisable sur la nation, quelques mois avant les élections générales, soulève de sérieuses inquiétudes quant aux arrière-pensées du gouvernement », a déclaré le chef du Congrès dans la lettre.

« En outre, je trouve que l’actuelle LOP au Rajya Sabha a été exclue. C’est une insulte délibérée au système de démocratie parlementaire. Dans ces circonstances, je n’ai d’autre choix que de décliner votre invitation », a déclaré M. Chowdhury.

La commission, composée de neuf membres, vérifiera si les amendements à la Constitution doivent être ratifiés par les États, selon un communiqué publié aujourd’hui dans le journal officiel du gouvernement.

Le comité analysera et recommandera des solutions possibles liées aux élections simultanées en cas de vote sans majorité, de motion de censure, de défection ou de tout autre événement de ce type.

Une liste électorale unique et une carte d’identité pour les électeurs valables pour les élections nationales, étatiques, civiques et panchayat seront étudiées, a indiqué le gouvernement dans la notification.

Le BJP et le Premier ministre Narendra Modi ont évoqué à plusieurs reprises la nécessité d’une « nation, une élection », et cela figurait également dans le programme du parti pour les élections de 2014 à Lok Sabha.