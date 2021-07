Collision Lewis Hamilton-Max Verstappen GP de Grande-Bretagne: Christian Horner fait rage alors que le champion de F1 défend son mouvement

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a qualifié la conduite de Lewis Hamilton d' »inacceptable », tandis que le pilote de Mercedes a déclaré que Max Verstappen était « trop ​​​​agressif », alors que des accusations ont volé après la collision qui a fait sortir le leader du titre de F1 du GP de Grande-Bretagne.

Le duel jusque-là captivant de Verstappen et Hamilton pour le titre 2021 a subi son premier point d’éclair majeur lors du premier tour de la course de dimanche à Silverstone, les deux voitures entrant en contact alors que la Mercedes tentait de dépasser le Red Bull à l’intérieur de Copse.

Verstappen a eu un gros accident avec les barrières – dans un impact de 52G – et a été transporté à l’hôpital pour d’autres contrôles de précaution après les premiers contrôles sur le circuit.

Hamilton a continué dans la course et a été jugé fautif par les commissaires pour la collision, avec une pénalité de 10 secondes imposée. Cependant, bien qu’il soit passé de la deuxième à la cinquième place, il s’est ressaisi lors d’un retour tardif émouvant pour dépasser Charles Leclerc pour la victoire.

Mais alors que Hamilton et Mercedes célébraient, Horner de Red Bull était furieux de l’issue de l’accident et du résultat de la course, l’a décrit comme une « victoire creuse »

« Ça ne devrait pas être comme ça pour être honnête avec toi », a-t-il dit Sky Sports F1. « Max a subi un accident 51G, Lewis Hamilton est un champion du monde et il ne devrait pas faire de telles manœuvres. C’est inacceptable.

« Il a mis un pilote… Dieu merci, le plus gros résultat pour nous aujourd’hui est qu’il n’a pas été blessé. Il doit aller à l’hôpital pour des contrôles de précaution après un accident 51G, donc j’espère que Lewis est très content de lui. »

Horner a ajouté: « Pour moi, c’est une victoire creuse. »

Qu’a dit Hamilton en réponse?

Hamilton a estimé qu’il avait été suffisamment aux côtés du Red Bull pour pouvoir dépasser – et a déclaré que Verstappen courait trop fort.

« Je n’ai tout simplement pas l’impression qu’il doit être aussi agressif que lui », a déclaré Hamilton à Sky F1.

« Nous descendons au virage six et il cogne des roues avec moi. Mais c’est cool parce qu’il y a des images d’anciens grands pilotes de Formule 1 cognant des roues dans la ligne droite. Donc je suis sûr que ça a l’air cool et tout mais j’ai essayé de lui donner de l’espace mais j’étais assez loin à l’intérieur dans Nine et aucun de nous n’a reculé et c’était le résultat final.

« J’ai pris la pénalité bien sûr et ce n’est jamais la faute d’une seule personne, c’est toujours un équilibre entre les deux. Je ne ressens plus rien maintenant, je le canalise juste dans ma conduite, ce que j’ai fait, et je suis fier d’avoir pu pour faire ça. »

Hamilton a déclaré qu’il ne savait pas que Verstappen avait été transporté à l’hôpital et a adressé ses meilleurs vœux au pilote néerlandais.

Lorsqu’on lui a demandé si ce fait enlevait l’éclat de sa victoire, Hamilton a déclaré: « Honnêtement, non, ce n’est pas le cas. C’est la course et bien sûr, j’aimerais pouvoir courir et que nous nous laissions de l’espace, et il y a beaucoup d’espace sur la piste pour nous déplacer.

« J’ai réussi pendant longtemps sans entrer en collision avec quelqu’un, mais quand quelqu’un est trop agressif, ces choses sont inévitables. »

Hamilton a ajouté : « J’espère qu’il va bien. J’aurais adoré devoir me battre roue contre roue pendant toute la course. J’aime courir avec lui et j’ai hâte, mais je ne reculerai devant personne. «

