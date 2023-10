Collision impliquant le convoi du Premier ministre polonais entourée de mystère, révèlent des documents

Oleh Lishchuk, Ukrainien de 42 ans, a été blessé lors d’une visite inopinée du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki en Ukraine en juillet lorsque sa voiture a été impliquée dans un accident de la route, selon un média polonais. Wirtualna Polska rapporté le 9 octobre.

Le journal indique avoir obtenu des documents concernant l’accident impliquant des diplomates polonais en Ukraine. Selon le rapport de police disponible, l’un des véhicules du convoi de Morawiecki est entré en collision avec un véhicule à l’arrêt sur le bord de la route dans la région de Ternopil.

Cet incident s’est produit à la veille de l’anniversaire du massacre de Volyn, lors d’une visite inopinée de Morawiecki en Ukraine.

« Une voiture est passée, puis une autre, une troisième, une quatrième, une cinquième… Je me souviens qu’il y en avait une douzaine. Ils sont tous passés, généralement dans la voie venant en sens inverse, car je leur faisais face. Je ne peux pas dire laquelle des voitures, l’avant-dernière ou la dernière, a quitté la route de mon côté et est venue droit sur moi », a raconté l’homme.

«C’était une collision frontale. Il y a eu un grand bruit et je ne me souviens de rien. J’ai perdu connaissance.

La partie avant du véhicule accidenté a été écrasée et celui-ci est tombé dans un fossé, éjectant le conducteur. En conséquence, il a subi de multiples blessures, notamment des fractures. À ce jour, il se plaint de douleurs constantes, a des difficultés à marcher, utilise des béquilles et ne peut pas fonctionner de manière autonome.

Il est apparu que Lishchuk s’était vu proposer un traitement en Pologne – il avait été opéré et les représentants de l’ambassade avaient été impliqués dans la résolution du problème.

Selon l’Ukrainien, on lui avait promis une intervention chirurgicale et une rééducation. Il a ajouté qu’au début, tout le monde était préoccupé par son état. Les autorités l’ont aidé à obtenir les documents nécessaires à son départ et ont même organisé un voyage pour sa femme, couvrant ainsi ses frais d’hébergement à l’hôtel.

Cependant, le blessé a déclaré que l’assistance avait cessé par la suite. Il affirme que les autorités lui ont assuré de tout leur soutien, mais qu’après les premiers jours passés dans un hôpital de Cracovie, ils ont cessé de se soucier de son sort.

Le 9 octobre, l’ambassade de Pologne en Ukraine a répondu à la publication en déclarant que la voiture dont le conducteur avait causé l’accident ne faisait pas partie du convoi du Premier ministre mais appartenait à l’attaché militaire, dont un employé s’est probablement endormi au volant. .

« L’ambassade n’est pas restée silencieuse sur l’incident. Le même jour, nous avons publié une déclaration sur notre site Internet », peut-on lire dans un communiqué de l’ambassade. déclaration sur X (anciennement Twitter).

