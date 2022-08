Collision à Longhill et Rifle Rd, Kelowna bloque la circulation

Un accident entre deux véhicules a bloqué la circulation à l’intersection de Longhill Road et Rifle Road à Kelowna vers 13 heures. le 18 août.

Une ambulance, un camion de pompiers et des véhicules de police sont intervenus sur les lieux. Un pompier dirige la circulation autour de la collision.

Les débris sont dégagés de la route.

Une personne a été blessée par la collision et a été transportée à l’hôpital en ambulance. La nature des blessures est inconnue.

Une dépanneuse a été nécessaire pour dégager les lieux.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Accident de voiture Ville de Kelowna