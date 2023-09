Collins tente d’éloigner son GOP de la falaise de la fermeture

Dans une interview cette semaine, Collins a averti son parti que permettre au gouvernement de fermer serait une erreur pour des raisons à la fois substantielles et politiques. Ses commentaires sont un signal important à la Chambre que la patience du Sénat face au dysfonctionnement des conservateurs s’épuise.

« J’ai vécu des fermetures. Ce n’est jamais une bonne politique », a déclaré Collins.

« Historiquement, les Républicains ont été blâmés », a-t-elle prévenu. « Donc, que vous regardiez les choses sous l’angle politique ou politique, une fermeture n’est jamais bénéfique. »

Naviguer dans son propre parti est le plus grand obstacle de Collins. Il peut paraître étrange qu’un républicain centriste dirige la stratégie de dépenses d’un parti de plus en plus conservateur, mais c’est là que se trouve la sénatrice qui en est à son cinquième mandat.

Elle et les conservateurs de la Chambre sont bien conscients qu’ils ne sont pas d’accord.

« Son dossier et le mien sont probablement aussi divergents que possible », a déclaré Rep. Andy Biggs (R-Arizona), un pilier du House Freedom Caucus conservateur. « Si elle nous aide à rédiger et à concevoir la façon dont nous allons dépenser notre argent, cela me rendrait nerveux et mal à l’aise. »

Collins a déclaré aux républicains cette semaine qu’elle commençait à parler aux membres de la Chambre d’une éventuelle solution à la lutte contre les dépenses, selon les participants aux réunions du parti qui ont parlé sous couvert d’anonymat. Mais aucun sénateur ne peut contrôler l’autre côté du Capitole, où les caprices des républicains de la Chambre des représentants échappent à elle et au leader de la minorité. Mitch McConnellles mains.

Modéré tant par son idéologie que par son tempérament, Collins est considéré par le parti du président Joe Biden comme un rempart contre le parti républicain de la Chambre des représentants. Après le leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer a tenté de l’évincer en 2020, leur relation est devenue glaciale pendant plus d’un an mais s’est récemment dégelée – les deux se rencontrent en privé et travaillent régulièrement ensemble.

De nos jours, Schumer la loue souvent par son nom. D’autres démocrates le font aussi.

Le sénateur Jeanne Shaheen (DN.H.) a déclaré que le travail de Collins était « très difficile. Je suis ravi qu’elle soit là pour le faire.

« En ce qui me concerne, elle se bat au corps à corps tous les jours », a déclaré le sénateur. Dick Durbin (D-Ill.), le whip de la majorité. « J’ai une grande confiance en elle. »

Comme le président du comité sénatorial des crédits Patty Murray, son homologue démocrate de Washington, Collins peut faire une figure sérieuse et parfois intimidante au Capitole, une réputation qui la précède dans les réunions des deux partis et au Sénat. Les alliés citent son courage comme un atout.

« Le respect s’accompagne souvent de la peur », a déclaré le sénateur. Kévin Cramer (RN.D.) a parlé de la perception de Collins par certains collègues.

Collins présente un profil de leadership très différent de celui de l’ancien sénateur Richard Shelby (R-Ala.), son prédécesseur en tant que chef des dépenses du GOP et un grégaire partisan des accords en coulisses. Murray et Collins ont été applaudis pour leur travail de reconstruction du processus de vote des crédits au Sénat, même de la part des sénateurs conservateurs qui rompent avec elle sur les gros votes.

Bien sûr, cet éloge ne va pas plus loin. Le sénateur Ron Johnson (R-Wis.) a lancé une grenade procédurale contre les projets de Murray et Collins d’adopter un programme de dépenses de trois projets de loi ce mois-ci, se plaignant de « à quel point cet endroit est grotesquement dysfonctionnel ». Le Sénat s’est retiré jeudi après avoir stagné sur le projet de loi et s’efforce maintenant d’éviter une fermeture dans une semaine avec un projet de loi provisoire.

Collins a fait un « bien meilleur travail que ses prédécesseurs. Mais elle se trouve dans un système qui n’a pas généré de réelle différence », a déclaré le sénateur. Mike Braun (Couenne.).

Malgré un bilan électoral plus à gauche que pratiquement tous les républicains du Sénat, mais Lisa Murkowski d’Alaska, Collins a maintenu son influence au sein d’un parti de plus en plus à droite en travaillant au sein de l’appareil du parti. Elle est étroitement alignée sur McConnell sur une grande partie de la stratégie de dépenses du parti, et elle a visiblement évité de saper le Président. Kévin McCarthy.

Lorsque les conservateurs évaluent Collins, le sénateur. Shelley Moore Capiton (RW.Va.) a déclaré : « Il y a un courant sous-jacent du genre : ‘Oh, elle va donner le magasin.’ Mais vous savez, c’est aussi une pragmatique.

Si les Républicains obtiennent la majorité en novembre prochain, Collins deviendra la présidente des crédits, une pierre angulaire de sa carrière. Même si elle n’est pas techniquement responsable du comité cet automne, les batailles internes du GOP sur les dépenses pourraient rendre son travail cet automne encore plus difficile que celui de Murray.

« Je ne vais pas rendre cela personnel au sujet du sénateur Collins », a déclaré le représentant. Chip Roy (R-Texas), qui était chef de cabinet du sénateur. Ted Cruz (R-Texas) lors de la fermeture de 2013. « Je vais juste dire que je ne fais pas confiance à la conférence républicaine du Sénat dans son ensemble. »

Olivia Beavers a contribué à ce rapport.