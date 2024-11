COLLINS : Parfois, vous devez abandonner vos principes et céder à votre instinct naturel

Crédit d’image : Images d’affaires de singe/Dreamstime.com Par Doug Collins L’opinion d’un homme 3 novembre 2024 | 6h00

CE JEUDI DERNIER C’ÉTAIT HALLOWEEN et les enfants, petits et grands, du monde entier ont apprécié les friandises. Et même si les friandises étaient très certainement appréciées, il y avait aussi des astuces – certaines plus traumatisantes que d’autres.

Par exemple, un de mes amis du Lower Mainland est l’une des personnes les plus gentilles que vous puissiez souhaiter rencontrer. C’est un enseignant créatif qui trouve toujours des moyens de maintenir l’engagement de ses élèves. Jeudi soir, il promenait son chien et a croisé des jeunes qui tiraient des pétards et des fusées-bouteilles près de leur complexe d’habitation. Il était tard dans la nuit et il leur a poliment demandé d’arrêter. Cette demande simple et polie a permis à lui et à son chien de se faire pulvériser contre les ours. Il s’agit de l’une des nombreuses attaques perpétrées dans la région, qui seraient toutes liées. Quelle belle fin pour une soirée d’Halloween amusante.

Ici, en ville, peu avant 20 heures, trois adolescents s’amusaient à Aberdeen lorsqu’un groupe d’adolescents masqués a sauté des buissons pour les effrayer. Lorsque les adolescents sont passés devant le groupe masqué, ils ont entendu un fort bruit sec et ont senti quelque chose les frapper dans le dos et les jambes. Était-ce des rochers ? Des BB ? Des pastilles Nerf ? Ils n’en étaient pas sûrs. Mais ils ont vu trois objets en forme de pistolet pointés sur eux dans le noir, une image terrifiante, quel que soit ce qui leur est tiré. Heureusement, les adolescents étaient près de chez eux et sont tous repartis indemnes.

À quel moment ces enfants sont-ils tenus responsables de leurs actes ? Où se situe la frontière entre responsabilité et insouciance ? Nous ne devrions pas avoir peur de quitter nos maisons. Nous ne devrions pas avoir à nous soucier de la tromperie ou du traitement de nos enfants lorsqu’ils sont en groupe. Les parents ont depuis longtemps perdu le contrôle des actions de leurs enfants. Essentiellement, ils sévissent avec peu de conséquences.