Collins interroge le panel du 6 janvier, Kinzinger dit que le témoignage de Trump est peu probable

Corrections et clarifications : le titre de cette histoire a été mis à jour pour corriger les commentaires de la sénatrice Susan Collins sur le comité restreint du 6 janvier.

WASHINGTON – La sénatrice Susan Collins, R-Maine, a critiqué la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., au sujet du comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’attaque du Capitole américain du 6 janvier, tout en déplorant l’effondrement d’une commission indépendante bloquée au Sénat.

« Il y a eu de nombreuses communications avec le président Trump ce jour-là », a déclaré Collins dimanche, lorsqu’on lui a demandé lors de « l’état de l’Union » de CNN si les alliés de Trump devraient comparaître devant le panel au sujet de son rôle dans l’incitation aux émeutes au Capitole.

« Bien que les émeutiers soient principalement responsables de ce qui s’est passé, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le président Trump a aidé à susciter et à motiver les émeutiers », a-t-elle poursuivi.

Largement décrit comme un modéré, Collins a voté pour destituer Trump pour incitation à l’insurrection et a fait pression pour qu’une commission indépendante enquête sur les événements du 6 janvier dans le moule d’une commission sur le 11 septembre.

Collins a déclaré à Jake Tapper de CNN qu’elle était « déçue » que le comité ait été bloqué, puis a critiqué le comité de la Chambre comme « partisan » et a remis en question ses motivations. Collins n’a pas directement critiqué les deux républicains de la Chambre siégeant au comité, les représentants Liz Cheney, R-Wyo et Adam Kinzinger, R-Ill., concentrant plutôt sa désapprobation sur la décision de Pelosi de ne pas asseoir deux autres républicains qui ont été nommés par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

« Je les respecte tous les deux, mais je ne pense pas qu’il était juste que l’orateur décide quels républicains devraient faire partie du comité », a déclaré Collins.

Kinzinger a versé de l’eau sur l’idée que Trump lui-même témoigne lors d’une interview avec « This Week » d’ABC News dimanche.

« S’il a des informations uniques, c’est une chose, mais je pense qu’il y a beaucoup de gens autour de lui qui savaient certaines choses », a déclaré Kinzinger à propos de l’ancien président.

« Mais je pense que le plus important est juste … que le peuple américain mérite la vérité, il a besoin de la vérité », a-t-il poursuivi.

Kinzinger, cependant, a ajouté que le comité pourrait appeler McCarthy, R-Calif., à témoigner en raison de ses communications avec Trump lors de l’attaque et de la connaissance de l’emplacement et de l’état mental de l’ancien président.

« Je soutiendrais les assignations à comparaître à tout ce qui peut faire la lumière sur cela. Si c’est le leader, c’est le leader », a déclaré Kinzinger.

Le républicain de l’Illinois a également indiqué que d’autres collègues, dont le représentant Jim Jordan, R-Ohio, pourraient également être appelés à témoigner.

Alors que les démocrates de la Chambre ont présenté une motion visant à établir une commission indépendante le 6 janvier, les républicains du Sénat ont bloqué la mesure par obstruction. Les démocrates de la Chambre ont ensuite créé leur propre comité restreint avec des législateurs en exercice pour enquêter à la place.

Peu de temps avant sa première audience, Pelosi, D-Calif., a refusé deux nominations républicaines au comité, le représentant Jim Banks, R-Ind., et Jordan au sujet de leurs votes pour contester les élections de 2020.

« Dans le respect de l’intégrité de l’enquête, en insistant sur la vérité et en m’inquiétant des déclarations faites et des mesures prises par ces membres, je dois rejeter les recommandations des représentants Banks et Jordan au comité restreint », a-t-elle déclaré dans un communiqué. .

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.