Collins Dictionary annonce “Permacrisis” comme mot de l’année, voici ce que cela signifie

Collins Dictionary a capturé l’essence troublée de 2022 dans son mot de l’année (WOTY) dans un portemanteau – permacrisis. Permacrisis est une combinaison de deux mots, “permanent” et “crise”. Le terme décrit « une longue période d’instabilité et d’insécurité ». Les lexicographes de Collins pensent que le mot englobe à juste titre les crises en cours au Royaume-Uni et dans le monde. Neuf autres mots, y compris sportswashing et sevrage silencieux, ont également fait partie des dix mots de la liste annuelle. Six des mots déclarés sur cette liste, y compris permacrisis, sont nouveaux sur CollinsDictionary.com.

Le Royaume-Uni est passé d’une crise sans précédent à une autre dans les années 2020. De l’économie malmenée dont parlait la Banque d’Angleterre à l’instabilité politique résultant de la démission de deux premiers ministres cette année, la sombre scène ne semble pas se terminer. Partout dans le monde, la guerre, le changement climatique et les privations déchirantes causées par l’inflation ont renforcé ce sentiment de crise permanente.

“Il était très évident cette année que la conversation était dominée par la crise”, a déclaré Helen Newstead, consultante en contenu linguistique au Collins Dictionary, au Washington Post. Le point de vente a rapporté que l’équipe de Newstead consultait une base de données de 18 milliards de mots pour choisir celui qui représentait le mieux l’année. Ils se réfèrent également aux journaux et aux médias sociaux.

Plusieurs autres mots de la liste sont liés à la permacrise. Vous pouvez trouver la liste ici :

Partygate – fait référence à “un scandale politique concernant des rassemblements sociaux organisés dans les bureaux du gouvernement britannique en 2020 et 2021 au mépris des restrictions de santé publique qui prévalaient à l’époque”. Ce fut l’un des événements qui déclencha des turbulences politiques dans le pays.

Kiev – La capitale de l’Ukraine a été mise à l’honneur avec le conflit russo-ukrainien. Le monde a appris l’orthographe ukrainienne de la capitale « Kyiv », que beaucoup se souviendraient d’avoir lu comme « Kiev ».

Banques chaudes – Cela signifie “un bâtiment chauffé où les personnes qui n’ont pas les moyens de chauffer leur propre maison peuvent aller”. L’expression reflète les effets d’entraînement quotidiens de la guerre et de l’inflation.

Changement d’ambiance – signifie “un changement significatif dans une atmosphère ou une tendance culturelle dominante”. L’expression est populaire chez les jeunes.

Abandon silencieux – il est défini comme «ne pas faire plus de travail que ce que l’on est contractuellement obligé de faire, en particulier pour consacrer plus de temps à des activités personnelles».

Lawfare – qui signifie «l’utilisation stratégique de procédures judiciaires pour intimider ou entraver un opposant» a fait l’objet d’un examen minutieux en tant que tactique préférée en Russie pour faire taire les opposants.

Sportswashing – cela décrit “ le parrainage ou la promotion d’événements sportifs afin d’améliorer une réputation ternie ou de détourner l’attention d’une activité controversée ” et a été utilisé pour désigner le parrainage par le Qatar de la Coupe du Monde de la FIFA pour détourner l’attention des questions de droits de l’homme.

Splooting – cela fait référence à «l’acte de se coucher à plat sur le ventre avec les jambes allongées», quelque chose que les animaux de compagnie ont été trouvés en train de faire pour se rafraîchir.

Carolean – le dictionnaire définit cela comme “relatif à Charles III de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou à son règne”. Le roi Charles III est l’actuel monarque d’Angleterre.

