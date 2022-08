Colline du Parlement : Un homme inculpé après qu’un véhicule ait percuté la porte

Un homme de 29 ans d’Ottawa fait face à des accusations à la suite d’un incident tôt mercredi matin au cours duquel un véhicule a percuté une porte sur la Colline du Parlement.

La police d’Ottawa a déclaré mercredi que quelqu’un avait conduit un véhicule non autorisé dans les portes d’entrée de la rue Wellington vers 3h30 du matin, mais n’avait pas pu aller plus loin en raison de l’infrastructure de sécurité. Les dommages à la porte étaient minimes et un agent à proximité a arrêté le conducteur sans incident.

Le Service de police d’Ottawa est le service de police de juridiction sur la rue Wellington en face des édifices du Parlement. Des agents travaillent avec le Service de protection parlementaire.

L’accusé a été identifié dans des documents judiciaires obtenus par CTV News comme étant Maxwell Pate, 29 ans, d’Ottawa. Pate est accusé de conduite dangereuse et de méfaits à la propriété.

Plus tôt cette année, la police d’Ottawa a publié un rapport de personne disparue pour Pate, qui a ensuite été annulé lorsqu’il a été retrouvé. La police avait averti les habitants à l’époque qu’il risquait de se blesser ou de blesser d’autres personnes et qu’il avait peut-être un couteau.

CTV News s’est entretenu avec sa famille, qui a déclaré que Pate souffrait de maladie mentale et n’avait pas pu obtenir les soins dont il avait besoin ces derniers mois.

La rue Wellington devant le Parlement est fermée aux véhicules depuis février, après que les forces de police ont retiré les manifestants antigouvernementaux du « Freedom Convoy » qui s’étaient retranchés dans le centre-ville pendant trois semaines.

En juillet, un conducteur s’est vu infliger des amendes de plus de 1 000 $ pour avoir conduit sans autorisation sur la rue Wellington. Des discussions sont en cours depuis février sur l’opportunité de maintenir la section de la rue Wellington devant le Parlement fermée aux véhicules en permanence.

Les députés sont en vacances d’été, la Chambre des communes ne siège donc pas actuellement.

Cela survient le même jour qu’un bus de tournée a frappé une porte à l’extérieur du 24 Sussex Dr., la résidence officielle, mais actuellement inoccupée, du premier ministre. Aucun passager ne se trouvait à bord du bus à ce moment-là et le conducteur n’a pas été blessé. Le premier ministre Justin Trudeau n’habite pas actuellement au 24 Sussex Dr. La police a déclaré que ces deux incidents sont considérés comme distincts.



–Avec des fichiers de Mackenzie Gray et Rachel Aiello de CTV.