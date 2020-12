CLEVELAND: LaMelo Ball a résumé ses débuts en NBA en un mot.

Décevant, dit-il.

Et oubliable.

Le gardien recrue des Hornets n’a pas marqué lors de son premier match pour Charlotte et Cleveland s’est retiré en première mi-temps et a remporté une victoire de 121-114 mercredi soir lors du premier match à domicile des Cavaliers en saison régulière en près de 300 jours.

Collin Sexton a marqué 27 points, Darius Garland en a ajouté 22 et les Cavs ont surmonté une performance de tir torride de Terry Rozier de Charlotte, originaire de Cleveland qui a terminé avec un sommet en carrière de 10 points à 3 points et 42 points.

Au-delà de la nuit difficile de Ball, il a raté les cinq tirs et n’a pas joué dans la quatrième quarte. Charlotte a également subi une blessure grave lorsque le centre Cody Zeller s’est cassé la main gauche.

Cody va évidemment manquer un peu de temps et nous avons besoin d’autres gars pour intensifier, a déclaré l’entraîneur des Hornets James Boorego.

L’un de ceux-ci serait Ball, le deuxième choix du repêchage de cette année qui a ravivé l’intérêt et l’espoir pour Charlotte. Mais la première performance de Ball ne s’est pas déroulée comme il l’espérait. Il a raté les trois 3 points et a réalisé trois revirements en 16 minutes.

J’étais juste en train de passer une nuit de repos, a déclaré Ball, dont l’interview Zoom après le match a été interrompue par quelqu’un qui a piraté le flux.

Je lui ai juste dit d’oublier celui-ci, a déclaré le garde des Hornets Gordon Hayward, qui a marqué 28 points à ses débuts avec Charlotte. Il va y avoir tellement de nuits où il joue à son jeu et joue vraiment bien. Alors j’ai dit ne vous inquiétez pas du tout pour celui-ci. Nous connaissons tous le type de joueur que vous êtes. »

Bouleversés par leur exclusion de la bulle de la NBA à Orlando, les Cavs ont profité de leur retour à domicile pour la première fois en saison régulière depuis le 8 mars.

Andre Drummond a ajouté 14 points et 14 rebonds et Larry Nance a eu 13 et 13 pour Cleveland, qui a joué sans l’attaquant vedette Kevin Love. Il est sorti avec un mollet droit tendu.

L’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff, était surtout satisfait de la performance de son équipe, mais a déclaré qu’il y avait beaucoup à nettoyer.

Le plus gros était de jouer à nouveau.

C’est tout ce dont vous vous souvenez, a déclaré Bickerstaff, qui a permis aux Cavs de jouer leur meilleur ballon la saison dernière lorsque la pandémie a tout arrêté. L’esprit était comme si nous n’avions jamais arrêté.

Rozier a marqué 36 points 24 sur 3 en seconde période pour garder les Hornets à portée de main. Ils ont obtenu moins de cinq dans la dernière minute, mais Sexton a fait trois lancers francs pour le fermer pour les Cavs, qui menaient par 18 avec 3:32 à jouer.

Rozier a marqué 107 points lors de ses trois derniers matchs à Cleveland.

Je vais faire ce que je fais à la crèche, dit-il.

Cleveland a pris le contrôle avec un deuxième quart-temps de 41 points, qui comprenait une poussée de 21-4 pour fermer la demie et comprenait un slam dunk à deux mains par la recrue Isaac Okoro, qui a commencé. Les Cavs ont tiré 17 sur 23 (74%) au deuxième trimestre.

TIP-INS

Hornets: Hayward joue avec un petit doigt fracturé sur sa main de tir droite. … On ne sait pas quand Zeller a été blessé. … Ball est allé 0 pour 3 sur 3 points. … Ce début s’est mieux passé que le précédent de Hayward à Cleveland. Il s’est cassé la jambe gauche lors de son premier match avec Boston ici en 2017.

Cavaliers: Bickerstaff espère que Love reviendra ce week-end. … La recrue Dylan Windler s’est blessée au poignet gauche lors d’une chute brutale au troisième quart. Les rayons X étaient négatifs. … Okoro a récolté 11 points et cinq passes en 33 minutes. … Avant le match d’ouverture, l’équipe a choisi des options de contrat sur Sexton, Garland, Windler et Kevin Porter Jr.

SUIVANT

Hornets: Hayward et Ball font leurs débuts à domicile samedi contre le Thunder d’Oklahoma City.

Cavaliers: Drummond affronte son ancienne équipe pour la première fois depuis qu’il a été échangé à Cleveland avec une visite à Detroit samedi. Il a été deux fois All-Star en huit saisons avec les Pistons.

