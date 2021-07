Collin Morikawa repousse Jordan Spieth pour gagner dès ses débuts

Cherchant à imiter la première victoire de l’outsider 500/1 Ben Curtis sur les liaisons Sandwich il y a 18 ans, Morikawa a commencé le dernier tour un coup derrière Oosthuizen et s’est rapidement retrouvé à égalité au sommet lorsque le Sud-Africain a tiré son approche vers le quatrième et a été impossible d’enregistrer le par.

Le joueur ultra-composé de 24 ans a tiré un 66 sans bogey pour remporter la victoire sur 15 sous le par, les 66 de Spieth lui ont valu une place de finaliste tandis que Louis Oosthuizen a subi un chagrin plus important alors qu’il trébuchait à un 71 de clôture et a dû se contenter d’un podium à 11 sous avec Rahm.

Spieth a lâché des tirs aux quatrième et sixième seulement pour se relancer dans la course avec un aigle brillant au septième, où il y a eu un swing de deux coups dans l’appariement final lorsque Oosthuizen a éclairci ses éclaboussures de bunker sur le green et a pris six , tandis que Morikawa a cassé sa course de pars avec son premier birdie de la journée.

Sachant qu’il avait maintenant un avantage de deux coups sur son partenaire de jeu, Morikawa a résisté à la tentation de tenter de protéger son avance et l’a prolongé avec d’autres birdies à huit et neuf pour obtenir quatre sans faute, bien que Spieth ait réduit le déficit à trois en choisissant. tirs vers le haut aux neuvième et 10e, où Morikawa a fait un arrêt par embrayage.

Oosthuizen a ravivé ses espoirs avec un superbe coup de départ au 11e par-trois qui a fait trembler l’épingle et a mis en place son premier birdie, mais Spieth était l’homme qui mettait la pression sur le leader et le champion 2017 a réduit l’écart à un seul coup quand il roulé dans six pieds consécutifs pour les birdies sur 13 et 14.

Mais Morikawa a répondu avec un putt sans nerf de 20 pieds pour un quatre inestimable au long 14e alors que Rahm était au milieu d’une charge tardive spectaculaire, l’Espagnol enroulant soudainement quatre birdies consécutifs du 13e et venant à quelques pouces de un trou d’un coup au court 16e.

Le rallye de Rahm échouerait alors que le favori d’avant-tournoi clôturait avec des normales à 17 et 18 pour terminer un 66 et prendre la tête du club-house sur 11 sous, et Spieth a raté une excellente occasion de réduire à nouveau l’avance de Morikawa alors qu’il renversait son approche à 12 pieds à l’avant-dernier trou seulement pour lire trop de pause dans le putt birdie.