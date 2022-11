Collin Gosselin sur la relation séparée avec sa mère Kate Gosselin et comment la télé-réalité a « déchiré » la famille

L’ancienne star de “Jon et Kate Plus 8”, Collin Gosselin, partage des détails sur sa relation avec sa mère, Kate Gosselin, et comment grandir dans une émission de télé-réalité l’a façonné.

Collin – qui est l’un des sextuplés de “Jon et Kate Plus 8” – a déclaré à Entertainment Tonight que sa relation avec sa mère avait été rompue après avoir été envoyé au Fairmont Behavioral Health Institute.

Le père de Collin, Jon Gosselin, avait précédemment déclaré que Kate avait envoyé Collin à l’institution de Philadelphie et qu’il l’avait renvoyé en 2018. Le jeune de 18 ans vit avec lui depuis.

“Après avoir été là-bas, je n’ai plus eu de relation avec elle”, a déclaré Collin au point de vente. “Même avant [being] là-bas, je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de relation et je pense que cela n’a fait que la démolir encore plus.”

JON GOSSELIN OBTIENT LA GARDE UNIQUE TEMPORAIRE DE BIENTÔT COLLIN APRÈS QUE KATE GOSSELIN MANQUE LA COUR

Collin a déclaré au point de vente que la pression de sa famille sur une émission de télé-réalité avait conduit à la séparation avec Kate.

“Je veux croire que c’était à cause de la télévision et de ce que le fait d’être sous les yeux du public fait à une famille. Je pense que cela nous a déchirés”, a-t-il partagé. “Cela nous a donné moins de temps pour être réellement ensemble en famille, [and] plus de temps pour être aux yeux du public.”

JON GOSSELIN DIT QUE L’EX-FEMME MET LA CÉLÈBRE AVANT LEURS ENFANTS

Réfléchissant à son éducation, Collin a partagé que son enfance “était pire que ce que vous diriez que l’adolescent moyen traverse avec son parent”.

Grâce à des circonstances inhabituelles, Collin a partagé qu’il avait appris de précieuses leçons. “J’en suis venu à la conclusion que chacun a son propre programme, tu sais ?” il a dit.

“Ma mère avait son propre programme, et je ne sais pas exactement ce que c’était. Mais j’ai été mis dans une situation difficile et mon programme était de m’en sortir”, a-t-il poursuivi.

Collin a révélé au point de vente qu’il aimerait avoir une relation avec Kate à l’avenir.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“C’est dommage que nous n’ayons pas eu de relation”, a-t-il déclaré. “Je pense que chaque fils veut avoir une relation avec sa mère. Mais je vais très bien.”

“Oui, ce serait l’idéal”, a déclaré Collin lorsqu’on lui a posé des questions sur une future relation avec sa mère. Selon le magazine People, quatre des sextuplés – Leah, Joel, Alexis et Aaden – vivent avec Kate, tandis qu’un autre sextuplé, Hannah, vivrait avec Jon.

Bien qu’il ait traversé des moments difficiles dans son éducation, Collin reste positif alors qu’il entre dans le chapitre adulte de sa vie.

“Je veux dire que dans la vie, nous traversons tous des choses difficiles. Nous sommes tous renversés, nous vivons tous des choses vraiment, vraiment difficiles”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Mais ne restez pas assis à pleurer et à pleurer à ce sujet, résolvez la situation dans laquelle vous vous trouvez, corrigez-la et sortez-en le dessus. Parce que la résilience est une chose vraiment importante.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Collin espère continuer à répandre “la gentillesse et l’amour”.

“Mon seul message à tout le monde, au monde en général, est simplement d’être gentil avec les gens”, a-t-il déclaré. “Ce n’est vraiment pas si difficile, vous savez? Soyez gentil, parlez aux gens, écoutez les histoires des autres, répandez simplement la gentillesse.”

Jon et Kate, qui sont également parents de jumeaux de 22 ans, ont divorcé en 2009.