Collin Gosselin n’a pas parlé à ses frères et sœurs depuis “cinq ou six ans” – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews.com

Collin Gosselin n’a “pas parlé avec mes frères et sœurs depuis probablement cinq ou six ans maintenant”, le fils de 18 ans de Jon et Kate Gosselin Raconté Divertissement ce soir lors de son premier entretien individuel. Collin est l’un des sextuplés présentés sur le Jon & Kate Plus 8 série, qui comprend ses frères et sœurs Aaden, Joël, Léa, et Alexis. Après que Collin soit sorti de l’institution où Kate, 47 ans, l’avait envoyé pour ses prétendus problèmes de comportement, Collin et sa sœur, Hannah, est allé vivre avec Jon, 45 ans. Ce schisme a finalement mis fin à sa relation avec ses autres frères et sœurs. « C’est difficile, dit Collin.

Malgré les années, Collin dit qu’il “adorerait avoir une relation” avec ses autres frères et sœurs, y compris les jumeaux Cara et Madeleine que Jon et Kate avaient avant les sextuplés. “J’aimerais que nous nous réunissions un jour, que nous dînions ensemble, que nous parlions, que nous ayons juste une relation et que nous rattrapions les choses que nous avons perdues, le temps que nous avons perdu”, déclare Collin, ajoutant que la décision de réparer cette fracture relation appartient à ses frères et sœurs.

“Je ne les ai pas contactés, ils ne m’ont pas contacté”, a déclaré Collin ET. «Je veux respecter leur espace et leur temps et respecter ce qu’ils ressentent à propos de tout, alors j’attends en quelque sorte le jour où ils me tendront la main. Je ne veux pas tendre la main. Je ne veux pas envahir leur espace. Je préfère les laisser faire selon leurs propres conditions. Il a ajouté qu’il “aime (s) mes frères et sœurs” et qu’il serait “prêt à mettre mes parents de côté, et je l’ai fait”. A mes yeux, c’est moi et mes frères et sœurs. Je les aime à mourir.”

“Je les aime beaucoup. Comme je le vois, sans les parents impliqués, c’est juste moi et eux. J’espère vraiment qu’un jour, quand j’aurai des enfants, mes enfants connaîtront leur tante et leurs oncles », a déclaré Colling. ET. « J’aimerais juste les voir tous… J’espère qu’ils vont bien. J’espère qu’ils vivent la vie qu’ils veulent et qu’ils sont heureux.

Bien que la relation de Collin avec la plupart de ses frères et sœurs soit inexistante, il dit qu’il est toujours très proche de sa sœur, Hannah. « Hannah, elle est une grande partie de mon soutien émotionnel », dit-il. “Elle m’a beaucoup aidé et le fait encore aujourd’hui. [She] fait toujours autant pour moi.

On ne peut pas en dire autant de sa mère. Après le séjour de Collin dans l’établissement de correction du comportement, il “n’a pas eu de relation avec elle”, a-t-il déclaré dans le Divertissement ce soir interview. “C’est dommage que nous n’ayons pas eu de relation. Je pense que chaque fils veut avoir une relation avec sa mère. Mais je vais très bien. »