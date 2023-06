Collin Gosselin évite maman Kate, remercie papa Jon et son ex-petite amie au poste de diplôme

Collin Gosselin montre de la « gratitude » pour certaines personnes importantes dans sa vie, mais cela n’inclut pas sa mère, Kate Gosselin.

Le fils de l’ancienne star de « Jon & Kate Plus 8 » s’est rendu sur Instagram tard mercredi soir pour partager un post tardif de fin d’études secondaires. « Mieux vaut tard que jamais! » Collin a commencé sa légende.

« Je n’étais pas totalement convaincu par l’idée de créer un article de fin d’études, car la plupart des étudiants obtiennent leur diplôme, ce qui n’en fait donc pas un si gros problème. J’ai donc décidé d’ancrer davantage ce message dans la gratitude envers les mentors, les amis et bien sûr la famille, » il a continué.

Collin a rendu un hommage particulier à sa sœur, Hannah Gosselin, pour « être à mes côtés et me soutenir », ainsi qu’à son père, Jon et à son ex-petite amie, Colleen. Jon et Colleen se sont séparés en 2021 après sept ans de fréquentation, a rapporté Entertainment Tonight.

JON GOSSELIN DIT QU’IL « A EU 8 DIPLÔMES CETTE ANNÉE » MAIS « SEULEMENT 1 » AU MILIEU DE L’ÉLOIGNEMENT DE 6 DE SES ENFANTS

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Je voudrais remercier mon père, qui m’a tant appris sur les moments difficiles et les surmonter, sur la résilience. Merci papa de toujours soutenir mes décisions et de me soutenir quand je mords plus que je ne peux mâcher « , a écrit Collin.

Il a poursuivi: « Quand vous pensez à quelqu’un que vous voulez à vos côtés, vous pensez à Colleen. Et comme je le lui ai dit à plusieurs reprises, elle est ma motivation pour réussir dans ce monde. »

Collin a conclu sa longue légende en louant ses instructeurs du ROTC junior de l’armée. « Pas de haine envers l’armée, mais le défi du Corps des Marines m’attirait davantage. Je pensais juste clarifier cela », a-t-il ajouté avec un emoji au visage riant.

Il a donné à ses abonnés une mise à jour sur ses projets universitaires, en écrivant : « Je vais étudier le génie mécanique et industriel à l’université ! J’ai hâte. »

Il manquait notamment à son poste la mère de Collin, Kate. Jon a déclaré au magazine People que Kate avait assisté à la remise des diplômes de Collin et Hannah, mais que l’ancien couple n’avait pas parlé.

« Hannah a invité Kate et… nous nous sommes vus, mais il y avait tout un terrain de football entre nous », a déclaré Jon au point de vente. « J’ai parlé à Hannah et Collin avant la remise des diplômes pour m’assurer que ça allait être cordial. »

Collin a déclaré à Entertainment Tonight en novembre que sa relation avec sa mère avait été rompue après avoir été envoyé au Fairmont Behavioral Health Institute.

« Après avoir été là-bas, je n’ai plus eu de relation avec elle », a déclaré Collin à l’époque. « Même avant [being] là-bas, je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de relation et je pense que cela n’a fait que la démolir encore plus. »

Collin a déclaré au point de vente que la pression exercée par sa famille sur une émission de télé-réalité avait conduit à la brouille avec Kate.

« Je veux croire que c’était à cause de la télévision et de ce que le fait d’être sous les yeux du public fait à une famille. Je pense que cela nous a déchirés », a-t-il partagé. « Cela nous a donné moins de temps pour être réellement ensemble en famille, [and] plus de temps pour être aux yeux du public. »

Jon partage les filles jumelles Mady et Cara, 22 ans, et les sextuplés de 19 ans Hannah, Collin, Aaden, Leah, Joel et Alexis avec son ex-femme.

Jon avait précédemment déclaré au magazine People qu’il avait obtenu huit diplômes cette année, mais qu’il n’en avait assisté qu’à un car il n’avait de relation qu’avec Hannah et Collin.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai eu huit diplômes cette année », a déclaré Jon. « Je n’en ai assisté qu’à un. Les seuls enfants que je vois et avec qui je parle sont Hannah et Collin. J’ai donc été à peu près séparé de Mady et Cara pendant neuf ans. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mady et Cara ont obtenu leur diplôme d’universités séparées à New York cette année, tandis que les sextuplés ont obtenu leur diplôme d’études secondaires.