Collin Gosselin discute de sa relation avec maman Kate dans sa première interview – Hollywood Life

Des années après Kate Gosselin a envoyé son fils, Collin Gosselin, à une institution pour l’aider avec ses prétendus problèmes de comportement, leur relation est pratiquement inexistante. “Après avoir été là-bas, je n’ai plus eu de relation avec elle”, a déclaré Collin, 18 ans. Divertissement ce soir lors de son premier entretien individuel. Collin a déclaré que même avant que Kate, 47 ans, ne le renvoie, “je ne pense pas que nous ayons eu beaucoup de relation, et je pense que cela n’a cessé de la détruire encore plus.”

Collin — dont le père, Jon Gosselin, a obtenu la garde exclusive de lui en 2018 – a émis l’hypothèse que le drame et l’éloignement éventuel étaient dus aux pressions de vivre devant la caméra. «Je veux croire que c’était à cause de la télévision et de ce que le fait d’être aux yeux du public fait à une famille. Je pense que cela nous a déchirés », a déclaré Collin. “Cela nous a donné moins de temps pour être réellement ensemble en famille, [and] plus de temps pour être aux yeux du public.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à se réconcilier avec sa mère, Collin a répondu que la porte était ouverte pour que la guérison commence. “Oui, ce serait l’idéal”, a-t-il dit HE. “C’est dommage que nous n’ayons pas eu de relation. Je pense que chaque fils veut avoir une relation avec sa mère. Mais je vais très bien. »

Jon a obtenu la garde de Collin en 2018 – alors que le garçon n’avait que 14 ans – après que Kate et son avocat ne se soient pas présentés à l’audience de garde. Kate avait demandé que l’audience soit reportée, mais la demande a été rejetée. Son défaut de comparaître a entraîné l’attribution de la garde à Jon. “Cela ne m’a pas vraiment dérangé”, dit Collin à propos de sa mère qui a assisté à l’audience. “Je veux dire, c’est comme je l’ai dit, c’est selon ses propres conditions, et si elle ne veut pas se présenter, elle n’a pas à se présenter.”

“Je suis arrivé à la conclusion que tout le monde a son propre programme, tu sais?” Collin explique. « Ma mère avait son propre programme, et je ne sais pas exactement ce que c’était. Mais j’ai été mis dans une situation difficile et mon objectif était de m’en sortir. »

Cette ténacité a enseigné la résilience à Collin – mais a également inculqué une attitude positive. “Je veux dire que dans la vie, nous traversons tous des choses difficiles. Nous sommes tous renversés, nous vivons tous des choses vraiment très difficiles », a-t-il déclaré. ET. «Mais ne restez pas assis à pleurer et à pleurer à ce sujet, abordez la situation dans laquelle vous vous trouvez, corrigez-la et sortez-en le dessus. Parce que la résilience est une chose très importante. Mon seul message à tout le monde, au monde en général, est simplement d’être gentil avec les gens », poursuit-il. « Ce n’est vraiment pas si difficile, tu sais ? Soyez gentil, parlez aux gens, écoutez les histoires des autres, répandez simplement la gentillesse.