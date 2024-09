Collin Gosselin affirme que sa mère Kate lui a « attaché les mains et les pieds avec des liens » et l’a enfermé dans un sous-sol

Le fils de 20 ans de Jon & Kate Plus 8 stars Jon Gosselin et Kate Gosselin réfute également les allégations de Kate selon lesquelles il aurait plusieurs diagnostics de santé mentale après avoir été réévalué suite à sa libération des Marines américains.

Collin Gosselin continue de parler de son enfance en tant que membre de son couple désormais divorcé Jon et Kate Gosselin « Plus 8. » L’ancienne star de télé-réalité pour enfants, qui a été présentée dans la populaire Jon et Kate Plus 8a laissé tomber de nouvelles allégations choquantes contre sa mère dans une nouvelle interview.

Aujourd’hui âgé de 20 ans et démobilisé des Marines américains – ce qui, selon lui, s’est produit après que sa mère a publié sur les réseaux sociaux des informations sur de multiples diagnostics de santé mentale qui l’ont conduit à un moment donné à être interné pendant 22 mois – Collin résiste. Avec force.

Les abus présumés de Kate

« Ma mère est devenue souvent, et la plupart du temps, physiquement agressive et verbalement très abusive avec les choses qu’elle disait », a déclaré Collin. Le Soleil des États-Unis dans une nouvelle interview, « et évidemment, cela se répercute sur le côté émotionnel des choses, là où un jeune enfant ne sait pas faire mieux. »

L’accusation la plus explosive de l’interview est arrivée dès le début, lorsque Collin a affirmé qu’elle avait « plusieurs fois attaché mes mains et mes pieds ensemble avec des liens en plastique ». Il a également affirmé qu’elle avait construit une pièce dans le sous-sol de la maison familiale et qu’elle l’enfermait là, attaché de cette manière avec des liens en plastique.



Collin Gosselin affirme que sa mère Kate déverserait sa « colère et sa frustration » sur lui

« Elle verrouillait la porte, éteignait les lumières et la caméra était là, elle me surveillait », a-t-il déclaré au Sun. « Dans cette pièce que ma mère avait construite, elle m’attachait souvent les mains et les pieds ensemble et me gardait enfermé là-dedans pendant la majeure partie ou la totalité de la journée pendant plusieurs jours. »

Il a déclaré qu’il se sentait impuissant et isolé à cette époque de sa vie, soulignant : « Je n’avais personne dans ma vie à ce moment-là. Je n’avais pas de frères et sœurs, je n’avais pas de professeurs à l’école, je n’avais pas d’amis. Je n’avais pas le droit de rendre visite à mon père. Je n’avais personne vers qui me tourner, pas une seule personne à qui parler. Je n’avais aucune relation avec qui que ce soit. »

Il affirme également que sa mère lui a dit : « Personne ne me croirait » s’il parlait de ses prétendues expériences.

Établissement de santé mentale

Selon Collin, lorsque la nouvelle a commencé à se répandre sur ce qui se passait peut-être à la maison, les services de l’enfance sont intervenus, et c’est à ce moment-là qu’il s’est soudainement retrouvé envoyé dans un établissement de santé mentale à l’âge de 12 ans.

« Dans sa tentative désespérée de se protéger, elle m’a placée dans cette institution sans préavis », a affirmé Collin. « Un jour, j’ai été complètement inconsciente. »

En juin 2017, Collin a envoyé une lettre écrite au crayon à son père, suppliant Jon d’être son « sauveur » et de le sauver du Fairmount Behavioral Health System en Pennsylvanie, où il séjournait. Il se souvenait notamment du raisonnement derrière sa phrase d’ouverture.



l'ex-mari de Jon Gosselin, défend son fils Collin contre des « déclarations désobligeantes »

«Cher papa, je n’essaie pas de te tromper, mais je t’aime quand même», a-t-il lu dans sa lettre lors de l’interview.

« Je me souviens avoir dit que je n’essayais pas de te piéger parce que je me souviens avoir pensé que personne ne me croyait quand j’étais enfant », a déclaré Collin. « Ma mère m’a toujours dit que personne ne me croirait. J’étais tellement désespéré que j’ai dû lui expliquer que ce n’était pas un piège. »

Bien qu’il ait admis avoir eu « peur » d’écrire cette lettre, Collin a déclaré qu’il était fier de l’avoir fait. Cela a également fonctionné, car Jon a finalement réussi à le faire sortir de l’établissement. Dans une interview en juillet dernier, Jon a déclaré que même cette expérience n’était pas entièrement sous le contrôle de Collin, car il a obtenu la garde par un juge.

« Il n’avait pas vraiment le choix, et je pense que parfois il se sent offensé à ce sujet, comme s’il n’avait même pas eu l’opportunité de choisir. Mais, je veux dire, je pense que tout s’est bien passé pour eux deux [for] le meilleur. »

Sans entrer dans les détails, Hannah a dit Divertissement ce soir en 2022, elle a choisi de vivre avec Jon, dont elle s’est toujours sentie proche, en partie parce qu’elle avait l’impression qu’il y avait « un traitement injuste dans la maison de ma mère ».

Rêves marins anéantis

Après avoir intégré le collège, Collin a finalement prospéré, obtenu son diplôme et réalisé son rêve de rejoindre les Marines américains, pour lesquels il n’avait que des éloges.

« Cette fraternité, cette camaraderie, ce leadership et la façon dont mes instructeurs et tous les Marines de Paris Island se comportent sont vraiment incroyables », a-t-il déclaré au Sun. « C’est à couper le souffle et c’est une organisation tellement incroyable. Ce pays a de la chance d’avoir ces Marines. »

Malheureusement pour Collin, son rêve a été de courte durée. Et il pense que cela est en grande partie dû à la publication Instagram de sa mère sur lui et son enfance difficile le 21 juillet 2023.

Dans son message, diffusé lors de l’interview vidéo de Collin, Kate a écrit, entre autres, « Mon fils Collin, que j’aime de tout mon cœur, a reçu de nombreux diagnostics psychiatriques au fil des ans. » Elle a affirmé qu’il avait été placé dans un établissement de santé mentale « pour ma sécurité, celle de ses frères et sœurs et pour son propre bien-être. »



Collin Gosselin exclut sa mère Kate de la publication de la remise des diplômes, après qu'Hannah l'ait invitée à la cérémonie

Elle a également souligné que la décision avait été prise par les médecins des urgences « suite à l’une de ses nombreuses attaques/crises – celle-ci impliquant l’utilisation d’une arme ».

Elle a affirmé que les « comportements imprévisibles et violents » de Collin avaient continué, dirigés désormais contre son père, sa sœur Hannah et d’autres personnes autour de lui. Citant « de multiples diagnostics psychiatriques au fil des ans », Kate a écrit que « toutes les mesures qui ont été prises dans notre maison l’ont été sur recommandation explicite de son psychiatre pédiatrique et/ou de son équipe de spécialistes ».

Selon Collin, c’est après avoir occupé ce poste que ses supérieurs à Paris Island ont découvert son passé à Fairmount. En ce qui concerne les multiples diagnostics, Collin a fait valoir que comme l’armée « ne pouvait pas dire s’ils étaient vrais ou non », il a été renvoyé « parce que je n’ai pas été en mesure de fournir suffisamment de preuves que ces diagnostics étaient faux jusqu’à mon retour à la maison ».

La santé mentale réévaluée

En partageant une lettre du médecin qui l’aurait réévalué, Collin a fourni une liste de ses diagnostics initiaux de Fairmount Behavioral Health qui étaient maintenant en cours de réévaluation. Ceux-ci comprenaient :

Trouble bipolaire non spécifié et troubles apparentés Trouble du spectre autistique Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, type combiné Trouble obsessionnel compulsif Trouble oppositionnel avec provocation ESPT

Bien que les documents reconnaissent qu’il « laisse parfois ses émotions prendre le dessus », citant « un cas où il a poussé une autre recrue », il n’y avait néanmoins « aucun symptôme de maladie mentale » présent, selon les évaluateurs.

La conclusion du médecin dans la réévaluation écrite était que « Collin Gosselin ne répond aux critères d’aucun des diagnostics préoccupants mentionnés dans votre demande d’évaluation. Je ne vois pas non plus d’éléments de preuve indiquant un autre diagnostic psychiatrique ou un trouble du comportement dans son fonctionnement actuel. »



Jon Gosselin accuse son ex Kate Gosselin d'« aliénation parentale » et révèle quand ils se sont parlé pour la dernière fois

« À cause de ces allégations qu’elle a postées sur les réseaux sociaux, mon rêve de devenir un Marine américain a été anéanti », a déclaré Collin dans l’interview. « Maintenant, je dois me battre et faire tout ce que je peux pour réaliser ce rêve. »

Il a ajouté : « Il est important pour moi qu’elle dise la vérité, car je ne souhaite rien d’autre que servir mon pays. »

« Vous savez, vous pensez que votre mère est de votre côté, et j’aurais préféré que les choses ne se passent jamais comme ça, et j’aurais préféré ne pas avoir à me manifester et à divulguer toutes ces informations », a déclaré Collin. « Mais c’est très important pour moi. Je dois constamment me défendre. Je dois constamment faire des déclarations. »

Kate et FBHP réagissent

Invoquant les lois HIPAA sur la protection de la vie privée des patients, le Fairmount Behavioral Health System n’a pas répondu spécifiquement aux allégations de Collin concernant son séjour là-bas ou les multiples diagnostics qu’il a reçus. Ils ont cependant fourni la déclaration suivante :

« Bien que nous ne puissions pas faire de commentaires sur des patients spécifiques ou sur leurs soins en raison des lois HIPAA sur la confidentialité des patients, je peux vous dire qu’au Fairmount Behavioral Health System, notre personnel s’efforce chaque jour de maintenir un environnement thérapeutique total grâce à un traitement individualisé pour chaque patient. Les activités complètes axées sur le patient comprennent la thérapie de groupe, la thérapie familiale, la thérapie alliée et les services éducatifs. Les soins aux patients sont supervisés par une équipe multidisciplinaire dirigée par une équipe de psychiatres. »



Ce que tous les enfants Gosselin ont dit à propos de leur drame familial en cours

Kate a refusé de commenter, mais son avocat Richard Puleo a fourni une longue déclaration répondant à certaines des allégations de Collin et défendant les intentions de Kate.

« Il y a toujours deux côtés à chaque histoire et lorsque les choses se produisent dans le passé, il est difficile de les déterminer car les gens ont des souvenirs et des perspectives différents », a-t-il préfacé ses remarques.

« Cependant, je peux personnellement témoigner de cette situation, car je connais Kate et ses huit enfants depuis qu’ils étaient petits et je ne crois pas que Kate ait jamais fait quoi que ce soit intentionnellement pour nuire à Collin », a-t-il ajouté. « Je pense qu’elle a fait tout ce qu’elle a fait pour protéger sa famille de certains de ses comportements troublants lorsqu’il était enfant. »

« Cela ne veut pas dire qu’il souffre de troubles psychologiques, je ne suis pas psychiatre », a poursuivi Puleo.

« Cependant, je pense que si Kate avait fait ce dont Collin accuse Kate, elle aurait fait l’objet d’une enquête et de poursuites judiciaires », a noté Puleo. « De plus, je ne pense pas que le Corps des Marines ait vu le message de Kate et ait décidé de renvoyer Collin. »

« Est-ce que le message de Kate aurait pu avoir une influence ? » s’est interrogé l’avocat. « Bien sûr, je pense que cela les a peut-être poussés à se pencher sur l’histoire de Collin, mais blâmer sa mère pour avoir été renvoyé de l’armée est déplacé. »

Le prétendu « côté obscur » de Kate

Lors d’une apparition dans la docu-série de VICE Le côté obscur des années 2000 l’année dernière, Collin et Hannah a parlé de leur prétendue expérience de vie avec leur mère après la séparation de leurs parents.

Dans le document, Collin – qui a été le frère le plus franc En ce qui concerne sa famille, il a appelé sa mère pour l’avoir placé dans une résidence et l’a accusée de le traiter injustement lorsqu’il était enfant.

Bien qu’il ait admis ne pas être un « enfant parfait », il a déclaré que son « mauvais comportement n’était pas différent » de celui de ses frères et sœurs. Il a ajouté qu’il pensait que Kate « traversait beaucoup de choses » à l’époque, et qu’elle s’en était injustement prise à lui.

« Je veux dire, un divorce et beaucoup de choses différentes qui ne peuvent pas être faciles à traverser », a déclaré Collin sur le Côté obscur série. « Et vous savez, je veux penser qu’elle avait besoin de quelqu’un sur qui évacuer sa colère et sa frustration, et c’était juste moi. J’étais sur son chemin, et j’étais là. Alors, elle m’a choisi. »