Collier médiéval ‘Harpole Treasure’ trouvé sur le site funéraire de Northampton

“Cette découverte est vraiment une découverte unique dans une vie – le genre de chose que vous lisez dans les manuels et non quelque chose que vous vous attendez à voir sortir du sol devant vous”, a déclaré l’archéologue Simon Mortimer, qui a travaillé sur le fouilles, a déclaré dans un communiqué annonçant la découverte.

LONDRES – Un collier vieux de 1 300 ans perlé d’or et de pierres semi-précieuses a été découvert dans un ancien site funéraire anglo-saxon dans le cadre d’un projet de construction dans le centre de l’Angleterre. L’emplacement est salué comme le lieu de sépulture féminin le plus important de l’époque découvert en Grande-Bretagne.

Le bijou, datant de 630 à 670 après JC, a été découvert sur une tombe près de Northampton cette année, et les archéologues ont annoncé les détails de la découverte mardi. Le collier contient 30 bibelots, dont quatre grenats sertis d’or, cinq pendentifs en verre, huit pièces d’or romaines et 12 perles, le tout autour d’un pendentif rectangulaire complexe marqué d’un motif de croix.

« Ce n’était pas juste un ou deux articles. Cela aurait été incroyable en soi », a déclaré Paul Thompson, qui a dirigé les fouilles, au Washington Post. « Nous avons ici le seul exemple complet de ce type de collier fouillé dans les normes archéologiques modernes. … C’est une disposition asymétrique des pièces d’or et des pierres précieuses montées en or, que nous n’avons jamais vues auparavant.

L’identité de la femme enterrée n’est pas connue, mais on pense qu’elle a probablement été soit une abbesse, soit un membre de la royauté saxonne, sinon les deux. Son squelette, qui a été retrouvé sous le site d’un futur lotissement, était entièrement décomposé à l’exception de minuscules fragments d’émail dentaire survivants, ont déclaré des responsables du Museum of London Archaeology, qui a dirigé les fouilles.

Les archéologues ont également identifié plus profondément dans le sol une deuxième croix décorée à l’aide de la technologie des rayons X. Cet objet comporte au moins quatre visages humains coulés en argent et disposés autour du crucifix – un détail très inhabituel.

Les abbesses de l’époque avaient leurs propres terres et droits de propriété, a déclaré Young, et ont donc pu créer et diriger des sites monastiques où les chrétiens pouvaient être déployés pour convertir les habitants de la campagne environnante. « Il s’agit essentiellement de missionnaires qui sortent et persuadent le chef de guerre local, ou le roi, que l’adoption du christianisme est une bonne option pour lui. Souvent, il ne s’agira pas de le persuader directement, mais de persuader sa femme.