Collier de bague de fiançailles Drake’s 42 par un designer torontois

Le nouveau collier de diamants de Drake est composé de 42 bagues de fiançailles – un choix de design romantiquement ambigu sur lequel son joaillier torontois reste discret.

La chaîne de 351,38 carats s’appelle “Previous Engagements”, a écrit Alex Moss, un célèbre créateur de bijoux né à Toronto et basé à New York, dans un récent post Instagram. “Pour toutes les fois où il y a pensé mais ne l’a jamais fait.”

“Je voulais faire quelque chose d’élégant et d’intemporel, quelque chose d’emblématique, quelque chose qui convenait à la royauté”, a déclaré Moss à CTV News Toronto.

La conception de la chaîne était un effort de collaboration – Drake a présenté l’idée et Moss a exécuté la conception.

Alors que le nom du collier – Engagements précédents – évoque des romances ratées, Moss a déclaré qu’il ne pouvait pas s’étendre davantage sur la signification qui se cache derrière le nom.

“Le concept du collier était l’idée de Drake, mais je ne peux rien dire de plus”, a-t-il déclaré. Le prix de la chaîne était également une affaire privée, a déclaré Moss.

Cependant, Moss a suggéré que ce ne serait pas sa dernière collaboration avec le rappeur.

“Nous n’avons pas encore fini, ce n’est que le début avec Drake”, a-t-il déclaré.

Moss a expliqué plus en détail le processus de création de 14 mois qui a abouti à la chaîne de diamants étincelants. “Quand j’étais dans mon mode design et que j’étais dans ma zone, j’écoutais beaucoup de musique classique et je me mettais presque comme au début des années 1900 quand les grandes maisons de joaillerie de la dernière génération, comme Cartier et Harry Winston, quand ils fabriquaient des bijoux fous pour la royauté », a déclaré Moss.

Bien qu’il ne connaisse pas Drake depuis longtemps, Moss a déclaré que leur connexion à Toronto avait fait progresser leur relation de plusieurs années.

« Nous sommes tous les deux de Toronto. J’ai grandi à Toronto. Nous avons ce lien que vous pouvez dire que vous ne pouvez avoir avec personne à l’extérieur de Toronto », a déclaré Moss.

Drake figure sur une liste de méga célébrités avec lesquelles le créateur de bijoux a travaillé, notamment Tyler, le créateur, ASAP Rocky et Jack Harlow.