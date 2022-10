Collèges d’arts libéraux au meilleur rapport qualité-prix pour l’année scolaire 2022-2023

La Nouvelles américaines et rapport mondial a publié sa liste annuelle des collèges et universités qui offrent aux étudiants le meilleur rapport qualité-prix.

La liste de cette année évalue le classement de chaque école sur le rapport global des meilleurs collèges de US News, ainsi que le coût net de fréquentation de l’école 2021-2022 pour un étudiant hors de l’État qui a reçu le niveau moyen d’aide financière en fonction des besoins.

Le rapport indique que plus la qualité du programme est élevée et plus le coût est faible, meilleure est la transaction.

Le classement des écoles les plus performantes 2022-2023 a été déterminé sur la base de quatre indicateurs :

qualité académique par rapport au prix réduit moyen payé par les étudiants de premier cycle à temps plein après avoir reçu des bourses fondées sur les besoins

le pourcentage de tous les étudiants de premier cycle à temps plein qui reçoivent des bourses ou des subventions fondées sur les besoins

le pourcentage d’étudiants de premier cycle à temps plein en 2021-2022 qui ont reçu une aide en fonction des besoins et une subvention ou une bourse supplémentaire

la remise moyenne par rapport au prix total de l’autocollant de l’école pour les étudiants de premier cycle à temps plein

Il est important de noter que le classement US News & World Report n’inclut pas les écoles qui ne facturent pas de frais de scolarité.