Collèges avec certains des anciens élèves les plus riches des États-Unis

Parmi les diplômés les plus notables de l’UPenn figurent Elon Musk et l’ancien président américain Donald Trump.

L’école Ivy League abrite la célèbre école Wharton et compte un total de 17 diplômés sur la liste Forbes.

L’université qui compte le plus d’anciens élèves de premier cycle dans le classement Forbes des Américains les plus riches est l’Université de Pennsylvanie.

Université de Pennsylvanie : 17 diplômés Harvard University et Yale University : 11 diplômés (cravate) — Université de Californie du Sud : 10 diplômés Université de Stanford : 9 diplômés Université de Princeton : 8 diplômés Columbia University, Cornell University et University of Michigan : 7 diplômés (cravate) — — Dartmouth College et New York University : 6 diplômés (cravate)

Harvard et Yale sont à égalité pour la deuxième place avec 11 diplômés chacun de la liste des Américains les plus riches.

L’école de Boston a glissé de la première place, qu’elle occupait en 2021.

Le diplômé de Harvard le plus riche est le propriétaire des Clippers de Los Angeles et l’ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, qui s’est classé n ° 8 sur la liste Forbes 400.

Parmi les autres anciens élèves célèbres de l’Université de Harvard figurent Nathan Blecharczyk, co-fondateur et directeur de la stratégie d’Airbnb, le fondateur et PDG de Citadel Ken Griffin, le directeur pétrolier George Kaiser et le vice-président exécutif de Blackstone Hamilton “Tony” James.

Selon Forbes, près de la moitié des diplômés de Yale figurant sur la liste Forbes 400 sont issus de deux familles : les Mars, du géant des aliments pour animaux de compagnie et des bonbons Mars Inc., et les Bass, riches en pétrole.

Un autre célèbre ancien de Yale est le co-fondateur et PDG de The Blackstone Group, Stephen Schwarzman.

