Collège Jimmy Butler, classe de brouillon, ville natale, relation avec Michael Jordan et plus

Jimmy Butler a brillé dans les éliminatoires de la NBA, mais où la star de Heat est-elle allée à l’université, où a-t-il été repêché, est-il lié à Michael Jordan, et plus encore.

Jimmy Butler et le Miami Heat devaient être absents après le premier tour des Playoffs NBA 2023. La superstar du Heat, cependant, avait d’autres projets.

Participant à une course d’un autre monde en séries éliminatoires, Butler a mené le Heat non seulement à travers le tournoi Play-In, mais ensuite au deuxième tour en tant que tête de série n ° 8, éliminant les Bucks les mieux classés, puis à la finale de la Conférence de l’Est en tant que Bien. Après avoir construit une avance de 3-0 sur les Celtics, les finales de la NBA sont probablement la prochaine étape également.

Avec Butler en tête de manière massive, cependant, les fans de basket-ball s’interrogent sur son parcours vers la NBA, sa relation supposée avec Michael Jordan et bien plus encore. Nous avons les réponses !

Où Jimmy Butler est-il allé à l’université ?

Jimmy Butler est surtout connu pour avoir fréquenté l’université et joué au basket pour Marquette. Cependant, ce n’était pas son premier arrêt après sa carrière de basket-ball au lycée.

Butler n’était pas une recrue très appréciée à la sortie du lycée et est d’abord allé au Tyler Junior College de Tyler, TX, où il a récolté en moyenne 18,1 points et 7,7 rebonds en première année. Cela a suscité beaucoup d’intérêt de la part de programmes plus importants, ce qui a finalement conduit Butler à s’engager auprès des Marquette Golden Eagles. Il est allé au tournoi NCAA pendant les trois années où il était à Marquette, avec une moyenne de 15,7 points, 6,1 rebonds, 2,3 passes décisives et 1,4 interceptions par match lors de sa saison senior, la campagne 2010-11.

Classe de repêchage Jimmy Butler: Quand a-t-il été repêché et dans quelle équipe et quel choix?

Malgré la star qu’il est devenu dans la NBA, Butler n’était pas une perspective convoitée entrant dans le repêchage de la NBA 2011. Cependant, il a quand même été pris au premier tour, le choix final de ce tour pour être exact, par les Chicago Bulls, qui l’ont repêché de Marquette avec le 30e choix au total.

Alors que beaucoup de gens se souviennent de la classe de repêchage de Butler comme étant l’année où Kawhi Leonard est tombé aux mains des Spurs avec le 15e choix au total, le fait que Butler soit tombé aux mains des Bulls avec le 30e choix pourrait être le vol encore plus important du repêchage.

Jimmy Butler est-il lié à Michael Jordan ?

Jimmy Butler n’est pas le fils de Michael Jordan, et il n’est pas non plus lié à la légende de la NBA à quelque titre que ce soit.

Au cours des deux dernières années, une théorie du complot a été popularisée sur TikTok et YouTube suggérant que Butler est le fils de Jordan, mais cela n’a aucune validité. Butler est le fils de Jimmy Butler II (il est en fait un III) et de Londa Butler, sa mère l’élevant alors que son père quittait la photo au début de sa vie.

À aucun moment, cependant, Michael Jordan n’a jamais été sur la photo non plus.

Ville natale de Jimmy Butler : d’où vient la star de Heat ?

Butler est né à Houston le 14 septembre 1989. Il a passé la majeure partie de sa vie, en particulier son adolescence, dans la banlieue de la ville, en particulier dans la ville de Tomball. Il a été franc sur son adolescence, notant que sa mère l’a expulsé de la maison quand il avait 13 ans, moment auquel il est resté avec divers amis.