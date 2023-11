Collège honore les anciens combattants | Technologie de réveil

RALEIGH, Caroline du Nord (8 novembre 2023) – Les étudiants, les professeurs et le personnel de Wake Tech se sont rassemblés aujourd’hui dehors dans la cour du campus Southern Wake pour célébrer la Journée des anciens combattants afin de célébrer tous ceux qui ont servi notre pays.

La garde d’honneur de Wake Tech, dirigée par le chef adjoint de la police de Wake Tech, Wyatt Cumbo, un vétéran de l’US Air Force, a présenté les couleurs ; Jeremiah Thomas, un dépendant militaire et étudiant en Wake Tech, a dirigé le serment d’allégeance ; et le 82nd Airborne Division Band de Fort Liberty ont interprété l’hymne national et une variété de musique patriotique. L’événement comprenait une minute de silence cérémoniale et Kenneth Williams, un vétéran de la marine américaine, a joué “Taps”.

Le président de Wake Tech, le Dr Scott Ralls, a reconnu les étudiants, le personnel et les membres de la communauté qui servent ou ont servi dans l’armée.

“Wake Tech est très fier d’être une institution favorable aux militaires”, a déclaré Ralls. “Nous avons plus de 1 000 anciens combattants inscrits ici et bon nombre de nos professeurs et de notre personnel sont d’anciens militaires, hommes et femmes. Nous apprécions tout ce qu’ils font pour notre université. et la communauté.

Wake Tech est une institution Military Friendly® Gold Award, une désignation obtenue pour les services et programmes que le collège propose aux anciens combattants et aux membres de leur famille poursuivant des études, une formation et un développement professionnel : programmes de formation accélérés, assistance aux avantages éducatifs GI Bill® et aide et options financières. pour traduire l’expérience militaire en diplômes professionnels.

George A. Higgins, général à la retraite de l’armée américaine, diplômé de West Point et actuel professeur adjoint de philosophie à Wake Tech, était le conférencier principal. Il a servi plus de 40 ans dans l’armée avant de prendre sa retraite en 2008 en tant que sous-chef d’état-major adjoint de l’armée.

« Servir dans l’armée est une affaire de cœur », a-t-il déclaré. « Souvenons-nous de la profonde gratitude que nous devons tous aux Américains qui sont des anciens combattants. Nous les remercions pour leur service lors de la Journée des anciens combattants et chaque jour.

Wake Tech participe également à l’opération Greenlight avec Wake County, une campagne nationale visant à souligner le soutien aux anciens combattants en affichant des feux verts. Le collège a également rendu hommage aux anciens combattants en leur offrant des beignets et des déjeuners, et les étudiants ont rédigé des cartes de remerciement qui seront envoyées aux militaires à l’étranger.

Wake Tech organise une soirée d’appréciation des familles des militaires lors du double match de basket-ball masculin et féminin le 15 novembre au Southern Wake Campus. Les femmes de Wake Tech affrontent le Richard Bland College à 17h30, tandis que l’équipe masculine de basket-ball de Wake Tech affronte Fayetteville Tech à 19h30. L’entrée aux jeux est gratuite.

Apprenez-en plus sur les programmes et ressources spéciaux pour les anciens combattants de Wake Tech sur Veterans.waketech.edu.