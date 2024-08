College Football Playoff Bubble Watch : des équipes comme Ole Miss et Kansas State seront-elles de la partie ou non ?

C’est une saison d’espoir.

Pendant la majeure partie de l’existence du football universitaire, la plupart des disciplines sportives n’avaient aucune chance de remporter un titre national. D’une manière ou d’une autre, ces chances se sont aggravées avec la création des College Football Playoffs à quatre équipes.

L’élargissement de ce champ à la nouvelle itération à 12 équipes change cette arithmétique souvent exaspérante qui a laissé des équipes méritantes comme Florida State la saison dernière, Texas A&M en 2020, UCF en 2017 et Baylor et TCU en 2014 maudire la façon dont le football universitaire a couronné un champion.

Désormais, chaque équipe qui ouvre sa saison peut poursuivre son rêve : gagner chaque match, et il est très probable, voire certain, que les espoirs de titre national d’une équipe se décideront sur le terrain, et non dans une salle de réunion par 13 personnes ou par une douzaine d’ordinateurs.

N’oubliez pas : le Groupe des 5 a désormais une place garantie sur le terrain pour son champion de conférence le mieux classé, et il peut accéder à l’une des quatre premières places si le représentant du G5 termine plus haut dans les sondages qu’un champion Power 4.

Voici Bubble Watch, un nouveau bulletin hebdomadaire qui relate les hauts et les bas de cet espoir. Quelles équipes ont des saisons qui pourraient les placer en séries éliminatoires, mais qui pourraient tout aussi bien tourner dans l’autre sens ?

Chaque semaine, nous examinerons de près les équipes qui ont le plus progressé samedi et dresserons un portrait des équipes en difficulté. Pour presque toutes les équipes, une défaite peut changer la donne en un clin d’œil. Pour certaines équipes, remporter une grosse victoire peut totalement changer leurs perspectives.

En tant que personne qui n’aurait jamais pensé que nous verrions quelque chose comme ça de son vivant, je ne veux pas perdre de vue à quel point les choses ont changé alors que nous commençons une saison pas comme les autres.

L’AthlétiqueAustin Mock a créé un modèle pour projeter le champ initial.

Le tableau de 12 équipes prévu par The Athletic

Les quatre premières têtes de série reviennent aux champions de conférence les mieux classés, avec un cinquième champion de conférence faisant également partie du tableau.

Les cinq premiers sortis : Etat du Kansas, Michigan, Missouri, Texas A&M, Oklahoma

En cette première semaine, nous commençons par examiner les équipes qui apparaissent dans la zone de bulle, selon nos cotes et nos analyses, mais qui ont un espoir grandissant d’atteindre les éliminatoires. De plus, quels programmes d’élite pourraient avoir un nouveau chemin vers le sommet ?

Les chances de chaque équipe de se qualifier pour la compétition sont incluses dans le seul Bubble Watch de la saison, organisé lorsqu’une infime fraction des équipes sont présentes sur le terrain.

Un nouvel espoir

Ces équipes ne se sont jamais qualifiées pour les playoffs et il leur semblerait difficile d’y parvenir. Mais aujourd’hui, leurs chances sont plus élevées que jamais.

Ole Miss

Les Rebels, qui ont l’un des meilleurs effectifs de l’histoire du programme, n’ont pas commencé une saison avec un classement aussi élevé dans le sondage AP (n° 6) depuis 1970. Dans les éliminatoires à quatre équipes, il serait difficile de les voir atteindre la ligne d’arrivée, sachant que l’entraîneur Lane Kiffin n’a été qu’à 14 points de l’Alabama ou de la Géorgie qu’une seule fois. Plus maintenant. Le nombre d’équipes de la SEC (et du Big Ten) qui se présenteront sur le terrain sera un sujet de discussion cet automne.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 48 pour cent

Kyle Whittingham a mené l’Utah à une saison 2008 sans défaite et a terminé deuxième du sondage AP derrière la Floride après avoir battu Nick Saban et l’Alabama au Sugar Bowl. Ils n’auront plus jamais à s’en soucier. Des blessures généralisées ont entaché la saison dernière, mais les Utes sont les favoris dans leur nouvelle ligue, la Big 12.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 46 pour cent

État du Kansas

Dans le nouveau Big 12 sans Texas ni Oklahoma, atteindre les playoffs à quatre équipes serait un défi de taille la plupart du temps. Mais K-State en tirera profit dans cette itération. Les Wildcats ont terminé dans le top 10 à six reprises sous Bill Snyder. Chris Klieman a construit une base solide, et le nouveau quarterback titulaire Avery Johnson a montré des éclairs de capacité à mener les Wildcats à un titre Big 12 ou même à une place dans la ligue.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 41 pour cent

Après la dernière série de réalignements, Boise State est clairement le meilleur programme global en dehors des conférences Power 4 et de Notre Dame. À deux reprises depuis 2006, les Broncos sont restés invaincus. Ils n’ont joué pour aucun titre au cours des deux saisons. Cette année, ils se rendent dans l’Oregon et affrontent les restes de la Pac-12, Washington State et Oregon State. Spencer Danielson a pris les rênes de l’équipe à la mi-saison il y a un an et a mené Boise à son premier titre de Mountain West depuis 2019. Boise n’a pas besoin de rester invaincu et de prier pour que 100 autres choses lui tombent dessus.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 32 pour cent

Eli Drinkwitz est en train de constituer des classes de recrutement d’un nouveau calibre à Mizzou et devrait bénéficier d’un calendrier favorable cette saison. Les Tigers étaient à un match du match pour le titre BCS après avoir perdu contre l’Oklahoma lors du match pour le titre Big 12 en 2007. Le Missouri aurait probablement fait partie d’un groupe de 12 équipes en séries éliminatoires en tant que membre de la SEC en 2013 et 2023, mais maintenant c’est réel.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 31 pour cent

Université du Texas A&M

Mike Elko est-il l’entraîneur qui peut enfin amener l’effectif de Texas A&M à la hauteur de son potentiel ? Kevin Sumlin a montré des éclairs en 2012, alors que les Aggies ont terminé la saison comme l’une des équipes les plus en forme d’Amérique. Jimbo Fisher a flairé les éliminatoires en 2020 mais les a ratés de peu. On parle beaucoup de ce qu’A&M a perdu dans le portail, mais il a ajouté le rusher de Purdue Nic Scourton et a ramené une grande partie du noyau offensif. La légende de K-State Collin Klein, l’un des entraîneurs les plus prometteurs du sport, a quitté son alma mater pour rejoindre les Aggies en tant que coordinateur offensif.

Pourcentage de qualification pour les éliminatoires : 26 pour cent

Les Hokies ont joué pour un titre national en 1999, perdant contre… Florida State, avec qui ils partagent désormais une conférence. Un match pour le titre national Big East-ACC ressemble à un univers alternatif, en partie parce que le football Big East n’existe plus. Mais les Hokies se qualifient pour les éliminatoires sous Brent Pry dans un ACC ouvert, grâce à une attaque qui a pris son envol à la fin de la saison dernière et qui a ramené ses 11 titulaires, associée à une défense expérimentée. Virginia Tech n’a jamais atteint le New Year’s Six Bowl et n’a pas joué dans un match de bowl majeur depuis que Frank Beamer a remporté le Sugar Bowl en 2011, couronnant une série de quatre bowls BCS en cinq saisons.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 23 pour cent

Liberty a rejoint la FBS en 2018 et, l’année dernière, elle a affiché un bilan de 13-0 avant que l’Oregon n’écrase les Flames au Fiesta Bowl, soulevant des questions sur sa place dans le New Year’s Six devant le champion américain SMU. Quoi qu’il en soit, l’argent parle et Liberty en a beaucoup. Leurs ressources dépassent de loin celles de leurs homologues de la Conference USA, et les Flames devraient être dans cette conversation presque chaque année.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 23 pour cent

Les Cowboys étaient sur le point de remporter le titre BCS en 2011 avant de trébucher à Iowa State, et comme K-State, ils trouveraient difficile de se qualifier pour les éliminatoires à quatre équipes dans le nouveau Big 12. Mais cette année, avec l’un des meilleurs running backs du pays en Ollie Gordon II, la situation des Cowboys est une amélioration immédiate.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 22 pour cent

Memphis a atteint le Cotton Bowl en 2019, mais les Tigers n’ont jamais vraiment participé à la course au titre national, malgré quatre entraîneurs différents qui ont mené le programme à des victoires à deux chiffres depuis la naissance des Playoffs. Maintenant qu’il est en pleine expansion, Memphis pourrait être l’un des plus grands bénéficiaires, alimenté par une attaque expérimentée menée par le titulaire de quatre ans Seth Henigan au poste de quarterback et Roc Taylor au poste de receveur.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 12 pour cent

Une nouvelle saison d’espoir

Ces programmes ont longtemps été les champions du sport. Chacun d’entre eux a une chance de se qualifier pour les éliminatoires. Mais les choses pourraient aussi dérailler rapidement.

L’équipe des Tigers, championne nationale en 2019, a toutes les chances d’être la meilleure équipe de l’histoire du sport. L’entraîneur Brian Kelly a quitté Notre Dame pour remporter un titre national. Il a aidé Jayden Daniels à remporter le Heisman, mais une défense désastreuse a détruit toute promesse la saison dernière. Les Tigers auraient (probablement) manqué de peu un plateau de 12 équipes lors des deux premières saisons de Kelly. Il a de nouveaux coordinateurs cette année en la personne de Joe Sloan et Blake Baker, ainsi qu’un nouveau QB en la personne de Garrett Nussmeier.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 59 pour cent

Peu d’entraîneurs dans l’histoire ont pris les rênes de l’équipe avec autant d’argent en poche que Sherrone Moore, dont le travail pour maintenir le Michigan sur la voie du titre national la saison dernière pendant la suspension de fin de saison de Jim Harbaugh lui a valu le poste après le départ de Harbaugh. Moore recevra une tape dans le dos (et peut-être une prolongation) pour avoir prouvé qu’il peut le faire pendant une saison complète, mais il s’agit toujours d’un programme qui vise des championnats.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 37 pour cent

Dabo Swinney est deux fois champion national. Il a également perdu le même nombre de matchs de l’ACC la saison dernière (4) que de 2017 à 2022. Le QB Cade Klubnik offre du potentiel mais n’a montré que des éclairs. L’attaque du coordinateur Garrett Riley va-t-elle s’améliorer au cours de la deuxième année ? Le simple fait de se qualifier pour les éliminatoires pourrait apaiser les inquiétudes concernant la trajectoire du programme. Obtenir un bye en tant que champion de l’ACC serait mieux. Après la chute de Florida State en Irlande, aucune équipe n’a vu sa chance en playoffs s’améliorer davantage en restant à domicile samedi.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 36 pour cent

Oklahoma

Les Sooners ont un bilan de 0-4 en playoffs et n’ont pas remporté de match majeur depuis 2020. À Norman, cette période semble durer un siècle. Une participation aux playoffs lors de la première année de la SEC contribuerait grandement à consolider Brent Venables en tant qu’entraîneur-chef débutant qui a rebondi après un début difficile. Depuis 2000, l’Oklahoma n’a manqué les 10 victoires que quatre fois (sans compter la saison 2020 écourtée par la pandémie). Venables est déjà responsable de l’une d’entre elles, ainsi que de la première saison perdante de l’Oklahoma depuis 1998. Il y a de la pression à Norman, et une grande partie de celle-ci repose sur les épaules du nouveau QB Jackson Arnold.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 25 pour cent

Est-ce maintenant ou jamais avec les Hurricanes de Mario Cristobal ? Cam Ward et Damien Martinez ont quitté les restes de la Pac-12 pour aller chercher une place en playoffs dans un programme autrefois fier qui n’a pas remporté sa conférence depuis 2003 et n’a gagné 10 matchs qu’une seule fois depuis lors. Si Cristobal parvient à les y amener, cela calmera une grande partie des critiques sur sa gestion du jeu et la tendance de ses équipes à ne pas être performantes.

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 21 pour cent

La bulle a éclaté… déjà ?

État de Floride

Rien n’érode plus vite le capital d’un entraîneur que de rater sa cible devant tout le monde, comme l’a fait l’équipe de Mike Norvell samedi en Irlande. La campagne 13-0 de l’année dernière semble être un lointain souvenir après que Georgia Tech ait surclassé FSU, favori de l’ACC, sur les lignes de mêlée. Les cotes de FSU avant la défaite étaient de 54 %. Et maintenant ?

Pourcentage de participants susceptibles de se qualifier pour les éliminatoires : 20 pour cent

