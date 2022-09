BOSTON (AP) – Une équipe de déminage de la police s’est précipitée sur le campus de la Northeastern University à Boston mardi soir pour examiner un colis suspect, et il y a eu des rapports non confirmés d’une explosion et de blessures mineures à au moins une personne.

La police de Boston a déclaré qu’elle enquêtait sur deux colis qui avaient été laissés près du Holmes Hall de l’université. Ils ont refusé de donner des détails, mais WCVB-TV a déclaré qu’une personne avait été emmenée à l’hôpital et que des pompiers et des ambulanciers paramédicaux étaient sur les lieux.

La radio WBZ-AM, citant des policiers non identifiés, a déclaré que la personne avait subi des blessures mineures.

La police est intervenue peu avant 20 heures et l’université a demandé aux étudiants qui s’étaient rassemblés pour un cours de journalisme du soir dans la salle d’évacuer le bâtiment.

Northeastern est une université privée du centre-ville de Boston.

The Associated Press