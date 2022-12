College Dropout Woman gagne plus de Rs 8 lakh par mois; Savoir ce qu’elle fait

Chacun a son propre talent et ses objectifs dans la vie à atteindre. Ils tracent leur chemin de différentes manières, certains peuvent étudier dur et obtenir divers diplômes pour avoir une expertise dans le domaine tandis que d’autres recherchent leurs compétences et se bousculent pour atteindre le même objectif. Madi Coleman a abandonné juste pour faire des vidéos TikTok mais curieusement, elle n’est pas une influenceuse ou s’est cassée. Elle travaille 20 heures par semaine et gagne 10 000 $ (environ Rs 8,29 lakh) par mois en tant que créatrice de contenu généré par les utilisateurs.

Le New York Post a rapporté que Madi a expliqué dans une vidéo TikTok comment elle gagne de l’argent. Elle a partagé que les marques paient les créateurs d’UGC pour créer des vidéos avec leur produit, pour que la marque les publie sur leurs propres réseaux sociaux ou les utilise dans leurs publicités.

Madi a également précisé que c’est différent de l’influence car la marque ne les paie pas pour leur influence et tout ce qui les intéresse, ce sont leurs compétences, ce qui est une bonne nouvelle car ils n’ont pas besoin d’avoir des abonnés pour commencer. Elle a également mentionné qu’elle avait commencé il y a huit mois en étudiant avec succès UGC et en créant son propre portefeuille de contenu vidéo. Coleman a ensuite construit une structure de prix et a commencé à se commercialiser sur Twitter et TikTok.

Quand elle a commencé son voyage, elle a signé son premier client juste après deux semaines et à partir de là, elle a continué à grandir.

Les TikTokers souhaitaient en savoir plus sur l’agitation de Madi, ce qui l’a amenée à promouvoir la création d’un concert séparé pour encadrer les gens afin qu’ils deviennent des créateurs d’UGC. Elle a également mentionné qu’elle avait pris des collaborations à petit budget et gratuites pour acquérir de l’expérience et construire son portefeuille. Elle a gagné 5 000 $ (environ Rs 4,13 lakh) au cours de son premier mois en créant du contenu.

Plusieurs marques avec lesquelles elle s’est associée sont revenues et l’ont signée sur un mandat qui lui permet de travailler de manière plus durable sur un revenu constant en se concentrant sur quelques marques seulement.

Madi et son mari auraient quitté l’école et pris leur activité secondaire comme travail à plein temps. En tant que créatrice d’UGC, elle facture à partir de 250 $ (environ Rs 21 000) pour un message de 15 ou 30 secondes et de 3 600 $ (près de Rs 3 lakh) pour 30 messages par mois.

